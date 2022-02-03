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吃膩大魚大肉！醫師喝的兩道低醣蔬菜湯 一鍋到底超簡單

聯經出版 / 藤田紘一郎
百里香蘑菇濃湯。圖／聯經出版社提供
百里香蘑菇濃湯。圖／聯經出版社提供

編按：假期吃膩了大魚大肉，想喝碗暖暖的熱湯「休息」一下嗎？日本醫師藤田紘一郎分享的這兩道低醣蔬菜湯食譜，不但作法簡單、一鍋到底，加水加料煮沸就完成，一起來做做看，暖心暖胃低熱量！

【百里香蘑菇濃湯】

蘑菇的鮮味與百里香的香氣最對味！

●製作時間：20分鐘

●作法

1 蘑菇切成薄片。

2 橄欖油倒入鍋中，中火加熱，放入蘑菇拌炒。炒至收乾水分後，倒入A料煮沸，撈起浮沫，轉較小的中火，煮10分鐘。

3 再倒入牛奶煮沸，撒鹽及黑胡椒調味。盛入碗裡，放上百里香裝飾。

●材料（2人份)

蘑菇200g

橄欖油1 大匙

A料：日式高湯1 又3/4 杯　月桂葉1/2 片　百里香少許

牛奶1/2 杯

鹽、黑胡椒各少許

百里香（裝飾用） 少許

●2人份的營養

熱量106 kcal

蛋白質5.5 g

醣類2.6 g

鹽分0.4 g

【洋蔥咖哩牛奶湯】

咖哩粉的香氣令人難忘，味道溫潤順口

洋蔥咖哩牛奶湯。圖／聯經出版社提供
洋蔥咖哩牛奶湯。圖／聯經出版社提供

●製作時間：15分鐘

材料（2人份)

洋蔥1 又1/4 顆（250g）

橄欖油1 大匙

咖哩粉1/2 小匙

日式高湯1 又1/2 杯

月桂葉1/2 片

牛奶1/2 杯

鹽少許

黑胡椒少許

萬能蔥（切成蔥花） 少許

●作法

1 洋蔥順著纖維，直切成薄片。

2 將橄欖油倒入鍋中，開中火加熱，放入洋蔥炒軟，再撒上咖哩粉拌炒。

3 鍋中放入日式高湯、月桂葉煮沸，撈起浮沫，轉較小的中火煮7~8 分鐘。倒入牛奶再次煮沸，撒鹽、黑胡椒調味。盛入碗裡，撒上萬能蔥。

●2人份的營養

熱量142 kcal

蛋白質3.8 g

醣類11.6 g

鹽分0.8 g

書名／《免疫權威醫師每天都喝的抗病蔬菜湯》、作者／田紘一郎、料理示範／檢見崎聰美、譯者／游韻馨、圖／聯經出版社提供
書名／《免疫權威醫師每天都喝的抗病蔬菜湯》、作者／田紘一郎、料理示範／檢見崎聰美、譯者／游韻馨、圖／聯經出版社提供

備註：本文僅為一般家庭食譜分享，專業營養需求，請洽醫生詢問

【本文摘自 書名：《免疫權威醫師每天都喝的抗病蔬菜湯》、作者：藤田紘一郎、料理示範：檢見崎聰美、譯者游韻馨、圖文：聯經出版社提供】

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