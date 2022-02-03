吃膩大魚大肉！醫師喝的兩道低醣蔬菜湯 一鍋到底超簡單

透過煎烤讓香氣散發出來。山藥的特色是清脆的口感。我喜歡用最直接能夠享受這種口感的調理方式。切法也配合食譜下了一番工夫。「清脆的山藥與多汁的肉餡十分合拍。甜甜的醬汁也是重點。」

2022-01-24 17:46