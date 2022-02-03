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吃膩大魚大肉！醫師喝的兩道低醣蔬菜湯 一鍋到底超簡單
編按：假期吃膩了大魚大肉，想喝碗暖暖的熱湯「休息」一下嗎？日本醫師藤田紘一郎分享的這兩道低醣蔬菜湯食譜，不但作法簡單、一鍋到底，加水加料煮沸就完成，一起來做做看，暖心暖胃低熱量！
【百里香蘑菇濃湯】
蘑菇的鮮味與百里香的香氣最對味！
●製作時間：20分鐘
●作法
1 蘑菇切成薄片。
2 橄欖油倒入鍋中，中火加熱，放入蘑菇拌炒。炒至收乾水分後，倒入A料煮沸，撈起浮沫，轉較小的中火，煮10分鐘。
3 再倒入牛奶煮沸，撒鹽及黑胡椒調味。盛入碗裡，放上百里香裝飾。
●材料（2人份)
蘑菇200g
橄欖油1 大匙
A料：日式高湯1 又3/4 杯 月桂葉1/2 片 百里香少許
牛奶1/2 杯
鹽、黑胡椒各少許
百里香（裝飾用） 少許
●2人份的營養
熱量106 kcal
蛋白質5.5 g
醣類2.6 g
鹽分0.4 g
【洋蔥咖哩牛奶湯】
咖哩粉的香氣令人難忘，味道溫潤順口
●製作時間：15分鐘
材料（2人份)
洋蔥1 又1/4 顆（250g）
橄欖油1 大匙
咖哩粉1/2 小匙
日式高湯1 又1/2 杯
月桂葉1/2 片
牛奶1/2 杯
鹽少許
黑胡椒少許
萬能蔥（切成蔥花） 少許
●作法
1 洋蔥順著纖維，直切成薄片。
2 將橄欖油倒入鍋中，開中火加熱，放入洋蔥炒軟，再撒上咖哩粉拌炒。
3 鍋中放入日式高湯、月桂葉煮沸，撈起浮沫，轉較小的中火煮7~8 分鐘。倒入牛奶再次煮沸，撒鹽、黑胡椒調味。盛入碗裡，撒上萬能蔥。
●2人份的營養
熱量142 kcal
蛋白質3.8 g
醣類11.6 g
鹽分0.8 g
備註：本文僅為一般家庭食譜分享，專業營養需求，請洽醫生詢問
【本文摘自 書名：《免疫權威醫師每天都喝的抗病蔬菜湯》、作者：藤田紘一郎、料理示範：檢見崎聰美、譯者游韻馨、圖文：聯經出版社提供】
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