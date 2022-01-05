5分鐘早午餐！零廚藝料理「火龍果起司煎蛋捲」 用平底鍋輕鬆做
udn走跳美食／豬飛小姐
前陣子家裡常常收到火龍果，飽滿多汁的火龍果肉是我跟漢斯很愛的飯後點心。看著那些被扒下來的果皮，覺得有些可惜，於是上網查了一下，原來果皮的營養不輸給果肉耶！不僅顏色漂亮還富含豐富花青素，很適合拿來入菜。
紅色的火龍果一直是做料理的好選擇，天然桃紅色澤特別吸引人，分享過 《零廚藝料理｜天然粉紅色網美系的「紅心火龍果鬆餅」！在家也能有甜點店等級下午茶，10分鐘搞定！ 》就是很簡單上手的零廚藝料理。這次分享的「火龍果起司煎蛋捲」也很簡單，有平底鍋就能做囉。
要準備的食材：雞蛋3顆、火龍果皮1/2片、洋蔥1/2顆、甜椒1/2顆、起司片1片、鹽少許
平常做菜我都是越簡單越好，不必太多的器具跟配料，下班都累了做菜太複雜會心累呀。所以分享的料理都很簡單可以上手那種。
火龍果起司煎蛋捲，5分鐘搞定早午餐
火龍果洗乾淨用剪刀把外皮尖尖的地方剪掉。去頭去尾，把蒂頭跟凹陷處都切掉。留下果皮繼續料理。
果皮先切成條狀後再切成一公分左右丁狀。如果對於果皮農藥殘留有疑慮，可以找有無毒認證的小農購買。
為了讓口感更豐富，可以搭配洋蔥丁、甜椒丁一起，不僅配色好看還可以一次吃到多種食材。三色丁先入鍋炒至微軟，放冷後再倒進蛋液裡面加些許鹽巴調味，攪拌均勻。
家裡沒有日式玉子燒鍋的話就用一般平底鍋煎。外圈蛋液呈現淺黃色時候放進起司片捲起來，餘溫會讓中間的蛋液慢慢變熟。
把完成的蛋捲盛盤就成了一道很吸睛的火龍果料理，這個煎蛋捲顏色好夢幻啊！
下次家裡的火龍果吃完果皮不要急著丟，簡單處理後也可以搖身一變成為桌上美食，尤其顏色好美，看起來就讓人胃口大開。
火龍果起司煎蛋捲
【主要材料】
起司片｜1片
火龍果皮切丁｜1/2顆
洋蔥切丁｜1/2顆
甜椒切丁｜1/2顆
雞蛋｜3顆
【主要器具】
平底鍋
【製作時間】
備好材料後，大約5分鐘
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