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耶誕應景手作蛋糕！「聖誕木柴戚風蛋糕」跟著步驟輕鬆DIY

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖片來源：塔咪的生活狂想曲
圖片來源：塔咪的生活狂想曲

聖誕木柴戚風蛋糕

又到了叮叮噹噹的聖誕季節～今年就用巧克力戚風蛋糕捲來做個歡樂的木柴蛋糕吧^^

蛋糕烤香香、裡外都抹上巧克力鮮奶油霜，畫上木紋，撒些許可可粉、擺上當令紅咚咚的草莓。

將將～繽紛的木柴蛋糕甜蜜蜜的完成了！

食材

使用烤盤30cm x 20cm 烤盤

可可粉 15g，小蘇打粉 1.5g

熱開水 90ml；鮮奶 1大匙

蛋黃 70g；細砂糖 35g

低筋麵粉 75g

沙拉油(或味道較淡的植物油) 35g

【蛋白霜】

蛋白 140g；檸檬汁 2g；鹽1g；細砂糖 70g

【糖漿】

細砂糖 20g；溫水 40ml；蘭姆酒 1小匙（增添香氣可省略）

【鮮奶油霜＆巧克力鮮奶油霜】

動物性鮮奶油 230g；細砂糖 20g

巧克力甘奈許：苦甜巧克力扣 25g；鮮奶油 25g

【裝飾】

草莓 適量；可可粉 少許

做法

1. 所有食材備齊，烤盤鋪好烘焙紙；可可粉＆小蘇打粉秤一起過篩；低筋麵粉另外秤過篩備用，蛋黃蛋白分別秤好，蛋白放回冰箱冷藏備用（蛋白冰冰的比較好打發）

2. 蛋黃加入細砂糖以打蛋器攪拌均勻

3. 可可粉＋小蘇打粉，倒入熱水以打蛋器攪拌均勻，再加入鮮奶攪拌均勻

4. 加入步驟1繼續攪拌均勻；最後加入沙拉油拌勻成無顆粒狀的巧克力麵糊

圖片來源：塔咪的生活狂想曲
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5. 打蛋白霜，攪拌盆放入蛋白液、檸檬汁、鹽，以電動攪拌機低速攪拌起泡；細砂糖分2次加入，打發至7分發泡（濕性偏乾性發泡）

6. 將打發的蛋白霜取約1/3倒入巧克力麵糊中拌勻，再倒回蛋白霜拌勻

＊此步驟以橡皮刮刀從底部往上翻拌均勻，注意動作要輕而快速才不會消泡

圖片來源：塔咪的生活狂想曲
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圖片來源：塔咪的生活狂想曲
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7. 將麵糊倒入（已鋪好烘焙紙的）烤盤裡；以軟刮板往四個角拌勻，再將表面均勻抹平；輕敲幾下將多餘空氣震出，放入預熱過的烤箱以上火180度C下火150度C烤約15~20分鐘，可用竹籤或探針插入麵糊吳沾黏即可出爐

圖片來源：塔咪的生活狂想曲
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圖片來源：塔咪的生活狂想曲
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8. 出爐後，馬上脫離烤盤並撕開拷貝紙四個邊散熱冷卻後

9. 等蛋糕冷卻時，來打鮮奶油霜＆巧克力鮮奶油霜；巧克力扣25g加入動性鮮奶油25g以微波加熱約20秒融化拌勻為巧克力甘納許（也可以用隔水加熱的上拌勻）；動物性鮮奶油加入細砂糖以電動攪拌機打製7分發泡，留取約30g放入擠花帶冷藏當後續裝飾用；剩餘部分倒入巧克力甘奈許繼續以蛋電動攪拌機攪拌成巧克力鮮奶油霜放冰箱冷藏備用

10. 糖漿也拌勻備用

圖片來源：塔咪的生活狂想曲
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11. 另取一張烘焙紙或白報紙覆蓋於蛋糕上，將蛋糕翻面蛋糕皮朝下並撕除原烘焙紙

12. 在蛋糕上塗刷糖漿，在均勻抹上約1/2巧克力鮮奶油霜(以擀麵棍將蛋糕捲起並收緊，將蛋糕捲放入冰箱冷藏約1小時定型

＊剩餘的巧克力鮮奶油霜也要放回冰箱冷藏喔！

圖片來源：塔咪的生活狂想曲
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圖片來源：塔咪的生活狂想曲
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13. 取出蛋糕捲，將蛋糕兩邊切下不規則捲邊，在其中一邊斜切一適量厚片橫放在蛋糕捲上

圖片來源：塔咪的生活狂想曲
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14. 將剩餘巧克力奶油雙魚蛋糕捲表面塗抹均勻，並用叉子在奶油霜畫出木紋，剖面可用巧克力鮮奶油霜加強螺旋木紋，最後過篩些許可可粉於蛋糕上，以草莓、白色鮮奶油霜再稍作裝飾，充滿聖誕節慶氣氛的木材蛋糕就完成囉！

塔咪的生活狂想曲
塔咪的生活狂想曲

出自【塔咪的生活狂想曲】

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蛋糕 巧克力 沙拉

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