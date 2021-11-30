快訊

指謝長廷「逼死蘇啟誠」 羅智強遭告判決結果出爐

中信銀爆遭「集體盜刷」約140張金融卡 整體金額曝光

手作料理日常／「茅屋起士」備妥2種材料就搞定　配水果或當抹醬都好搭

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/Nini Tsai

茅屋起士材料與做法都超級簡單，只要牛奶跟檸檬就可以做囉，這次食譜中做出來的份量大約有90g，像我的冰箱通常都會被這兩樣食材，有時候會出門比較多天，鮮奶喝不完，拿來做茅屋起士就非常適合，做完的茅屋起士，可以直接單吃，也可以搭配水果與蜂蜜吃甜的，鹹食當然也沒問題，加點海鹽橄欖油跟配料就好，甚至還可以當抹醬，做一份可以很多用途。

在濾的時候，如果直接做好待涼濾乾，會比較鬆散一些，如果用重物壓三至五小時，會比較紮實，另外做好的茅屋起士可以放三至五天，但還是盡量早點食用完畢哦。

材料：

鮮奶 500ml

檸檬 1顆

作法：

將檸檬榨汁。

鮮奶倒入湯鍋中加熱至50度C，倒入檸檬汁。

攪拌一下靜置半小時。

用紗布或布過濾，將汁液擠出來。

喜歡比較鬆散的口感，這樣就可以直接食用了，比較喜歡紮實的口感，可以在用重物壓三至五小時。

成品是比較鬆散的茅屋起士。

視個人口味可添加水果或鹹食食用。

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

想知道更多美食DIY分享，請上宅宅太太的日常

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

起士 水果 美食DIY

延伸閱讀

蔥油餅包麻糬和培根！宜蘭三星「阿婆蔥油餅」甜鹹口感奪創意和人氣冠軍

買到難吃水餃怎辦？網曝1招「加分秘訣」：解救口感變好吃了

奇特！全聯整排鮮奶綁「鎖頭」 眾人曝原因：正常的

麥當勞要漲價了 24日起部分產品貴了2-4%

相關新聞

手作料理日常／「茅屋起士」備妥2種材料就搞定　配水果或當抹醬都好搭

茅屋起士材料與做法都超級簡單，只要牛奶跟檸檬就可以做囉，像我的冰箱通常都會被這兩樣食材，有時候會出門比較多天，鮮奶喝不完，拿來做茅屋起士就非常適合，做完的茅屋起士，可以直接單吃，也可以搭配水果與蜂蜜吃甜的，鹹食當然也沒問題，加點海鹽橄欖油跟配料就好，甚至還可以當抹醬，做一份可以很多用途。

夜市小吃「地瓜球」在家就能做！酥脆古早味3種材料就搞定

udn走跳美食／螞蟻 地瓜球 | 台式小吃，地瓜球配方跟做法，逛夜市幾乎會看到的地瓜球，有時候想吃時就會買上一包，很小的時候外公家附近員林舊電信局前方就有一攤地瓜球，那年代一份只要10元，還是螞

超省時減醣「湯便當」／悶燒罐內的好料 牛肉青江菜芝麻湯

【牛肉青江菜芝麻湯】

孫榮Kai老師的「正韓小菜」／洋釀無骨雞塊

大多人對韓國炸雞的印象，都是在餐廳吃到的傳統洋釀炸雞（양념 통닭）。但韓國人在家裡面其實比較少做傳統的炸雞，因為分量多，又帶骨，一次需要使用的油量大，調製醬料的分量也多，沒辦法常常做，加上外面買很方便。

週末上菜／拿「雨中珍寶」做開胃菜 「剝皮辣椒涼拌雨來菇」

聽說雨來菇是恆春半島居民的家常食材，可以拿它來包進餃子、煮湯或炒蛋，如果想吃它的脆彈，則可以做成這裡介紹的涼拌。

孫榮Kai老師的「正韓小菜」／醬煮鵪鶉蛋馬鈴薯

燉馬鈴薯類的小菜還有醬油類的小菜在亞洲人的餐桌特別受歡迎。我遇到過很多台灣人喜歡跟我點這道菜。在我小的時候，務農的爺爺也有種植馬鈴薯，每到收成的時候，有些馬鈴薯長得比較小顆、不好賣，家裡就會拿這些馬鈴薯做這道小菜來吃。以前吃的食材很簡單，所以後來我做這道小菜的時候會多加一些鵪鶉蛋，多一些Q彈與香氣，還加了蒟蒻增添營養與口感，讓這道小菜更有特色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。