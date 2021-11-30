手作料理日常／「茅屋起士」備妥2種材料就搞定 配水果或當抹醬都好搭
圖、文/Nini Tsai
茅屋起士材料與做法都超級簡單，只要牛奶跟檸檬就可以做囉，這次食譜中做出來的份量大約有90g，像我的冰箱通常都會被這兩樣食材，有時候會出門比較多天，鮮奶喝不完，拿來做茅屋起士就非常適合，做完的茅屋起士，可以直接單吃，也可以搭配水果與蜂蜜吃甜的，鹹食當然也沒問題，加點海鹽橄欖油跟配料就好，甚至還可以當抹醬，做一份可以很多用途。
在濾的時候，如果直接做好待涼濾乾，會比較鬆散一些，如果用重物壓三至五小時，會比較紮實，另外做好的茅屋起士可以放三至五天，但還是盡量早點食用完畢哦。
材料：
鮮奶 500ml
檸檬 1顆
作法：
將檸檬榨汁。
鮮奶倒入湯鍋中加熱至50度C，倒入檸檬汁。
攪拌一下靜置半小時。
用紗布或布過濾，將汁液擠出來。
喜歡比較鬆散的口感，這樣就可以直接食用了，比較喜歡紮實的口感，可以在用重物壓三至五小時。
成品是比較鬆散的茅屋起士。
視個人口味可添加水果或鹹食食用。
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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