手作料理日常／「茅屋起士」備妥2種材料就搞定　配水果或當抹醬都好搭

圖、文/Nini Tsai

茅屋起士材料與做法都超級簡單，只要牛奶跟檸檬就可以做囉，這次食譜中做出來的份量大約有90g，像我的冰箱通常都會被這兩樣食材，有時候會出門比較多天，鮮奶喝不完，拿來做茅屋起士就非常適合，做完的茅屋起士，可以直接單吃，也可以搭配水果與蜂蜜吃甜的，鹹食當然也沒問題，加點海鹽橄欖油跟配料就好，甚至還可以當抹醬，做一份可以很多用途。

在濾的時候，如果直接做好待涼濾乾，會比較鬆散一些，如果用重物壓三至五小時，會比較紮實，另外做好的茅屋起士可以放三至五天，但還是盡量早點食用完畢哦。

材料：

鮮奶 500ml

檸檬 1顆

作法：

將檸檬榨汁。

鮮奶倒入湯鍋中加熱至50度C，倒入檸檬汁。

攪拌一下靜置半小時。

用紗布或布過濾，將汁液擠出來。

喜歡比較鬆散的口感，這樣就可以直接食用了，比較喜歡紮實的口感，可以在用重物壓三至五小時。

成品是比較鬆散的茅屋起士。

視個人口味可添加水果或鹹食食用。

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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