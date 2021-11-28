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夜市小吃「地瓜球」在家就能做！酥脆古早味3種材料就搞定

螞蟻幫的櫥櫃 / 文、圖／螞蟻

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地瓜球 | 台式小吃，地瓜球配方跟做法，逛夜市幾乎會看到的地瓜球，有時候想吃時就會買上一包，很小的時候外公家附近員林舊電信局前方就有一攤地瓜球，那年代一份只要10元，還是螞蟻媽買給我吃的，雖然是份小點心，但這種懷念的滋味深深烙印在心裏。

地瓜球食譜

經典地瓜球配方只要準備三種，真的很方便，地瓜（紅色/黃色/紫色）都可以、砂糖、樹薯粉。

地瓜200g、砂糖60g、樹薯粉100g、油（油炸）

家裡本來有紅色地瓜，螞蟻媽叫我再去外面買黃色的回來，沒想到做好時其實兩種顏色都一樣，所以想要顏色區分的話買紫色地瓜，黃色跟紅色的含水量不一樣，紅色較濕潤、黃色則是比較乾，操作過程中若是覺得太乾，請適當加些水。

紅黃地瓜削皮清洗乾淨後，切成薄片，擺在盤子裡，入電鍋裡蒸熟。

蒸的外鍋放一杯水就足夠了，要確定地瓜有沒有軟，用筷子夾看看。

將200g地瓜、100g樹薯粉、60g砂糖(我使用二砂)，趁熱混和均勻。

兩種地瓜分別揉成團狀，若是太乾可以適當加點水，方便成團，不然太乾無法搓成條狀，炸起來地瓜球也會裂開喔。

黃色的麵團比較乾，後續我還有多加一點水方便成團。

我看很多食譜都說切塊搓圓，搓到來真的又熱又累，螞蟻媽說切成方形塊狀下去油炸就會變成圓形了，果然薑還是老的辣，所以不要再搓了，真的熱又累又搞剛。

中油溫下去油炸，等地瓜球定型後，一顆顆會在油鍋裡膨脹，因為熱漲冷縮的原理，這時候用漏勺押上幾次，越壓會越膨脹，如下圖示範。

一顆顆膨脹的地瓜球看起來真的很可愛。

最後再用大火將由逼出，炸成金黃色撈起，不要炸太久顏色會太深不好看。

稍微瀝油後，可在盤子下方墊上廚房用紙吸油，熱騰騰的地瓜球很容易回軟，趁熱的時候快點拍照。

撕開後就是黃色且去有彈性跟中空特色的傳統地瓜球，其實製作不難，只是我在廚房準備很熱而已，暑假期間在家試看看，做給家人吃，一口一顆好吃又有趣。

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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