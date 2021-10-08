週末上菜／中秋過後柚子妙用 來煮鍋清爽噴香的「柚子雞湯」
多虧各方親朋好友滿溢出來的愛，柚子一箱箱不停慷慨地往我們家裡送，讓我們就算從中秋節前就開始一天吃一顆，到現在家裡的柚子離全部吃完還很遠！
為了加快消耗柚子的速度，前陣子已經剝了幾顆和鮮蝦、泰式酸辣醬、
香菜、堅果和芹菜拌成沙拉解決了幾餐，今天想來做個變化，來煮上週去大賣場進貨的土雞腿，正好在入秋的最近喝非常合適。
這鍋湯最耗時費力的步驟，就是取柚子肉了，因為要進鍋裡久燉，柚瓣上的一些小籽和白色粗莖，都要盡量剔除和撕掉，湯煮好後才不會喝起來苦。
煮雞湯很常放的香菇、干貝等等配料這裡都沒有放，只有簡單去腥氣的薑片，讓柚子的清甜可以在雞湯裡綻放。
材料：
柚子1/2顆
切塊雞大腿1隻
薑片2片
米酒適量
鹽適量
作法：
1. 取出柚子果肉備用; 滾水川燙雞腿肉，去除雜質和血水備用。
2. 將柚子肉和雞腿放進湯鍋，倒入快要蓋過雞腿的水量，再加進薑片和米酒，蓋上鍋蓋燉煮約1小時。
3. 1小時後開蓋，放入鹽調味至喜歡的鹹度，即完成。
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