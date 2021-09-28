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魷魚遊戲掀「椪糖熱」！迪士尼「三眼怪椪糖」開賣，自行DIY闖關超吸睛

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／韓國10x10電商網站
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如果要說近日最夯的韓劇，莫過於網路討論度超高的Netflix生存闖關影集「魷魚遊戲」了，其中一集的「椪糖」關卡造成網路再掀「椪糖熱」，日前韓國廠商抓準商機，趁勢推出玩具總動員「三眼怪椪糖DIY組」，目前各大代購網站都可以買得到喔，快來體驗看看吧！

圖／韓國10x10電商網站
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Netflix近日霸佔排行榜榜首的影集非韓國的「魷魚遊戲」了，是由李政宰、朴海秀與鄭好娟等演員主演，劇中主要講述由456位玩家爭取456億韓幣的生死遊戲，遊戲包含123木頭人、比彈珠等遊戲，其中「椪糖」關卡，是要玩家用針把不同抽選到的椪糖刻出應有的形狀，其中若有斷掉或未在時間內完成，則會被「淘汰」出局。

圖／韓國10x10電商網站
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而這回有韓國廠商10x10抓準議題商機，特別推出迪士尼「三眼怪椪糖DIY組」，做法非常簡單，只要在提供的鋼碗中放入白糖並在火爐上快速攪拌至咖啡褐色，再倒在底盤中，用壓版壓平後快速放上提供的模型中，最後放涼就有好吃的椪糖囉。造型除三眼怪造型外，還有飛碟跟火箭等。

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除了好吃又好玩後，網站還推薦椪糖可以加入拿鐵或或是飲品擺設或調味使用，喝起來也會有濃郁不死甜的焦香味，歡迎各路「玩家」自行買來「闖關」囉！

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