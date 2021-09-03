超華麗中秋月餅自己做／炫彩芋頭麻糬酥、脆皮菠蘿蛋黃酥
由專業烘培老師麥田金設計，自己製作的脆皮菠蘿蛋黃酥、炫彩芋頭酥，時尚造型又美味，中秋月餅自己做，送禮或給家人分享都適合喔！
【炫彩芋頭麻糬酥】
●份量：24個
烤箱預熱：上火180下火160℃
●材料：（可將無水奶油換成豬油。）
水油皮
中筋麵粉270g
糖粉45g
無水奶油80g
水120g
內餡
芋頭600g
耐烤麻糬24顆
● 紅色油酥
低筋麵粉60g
無水奶油25g
甜菜根粉少許
●黃色油酥
低筋麵粉60g
無水奶油25g
黃梔子粉少許
●綠色油酥
低筋麵粉60g
無水奶油25g
抹茶粉少許
【Tip】手粉使用高筋麵粉。
● 作法：
1.依材料製作水油皮。
2.取出完成的水油皮(分割40公克，共12個)，用塑膠袋包好，冷藏鬆弛。
3.＃注意：鬆弛時請包好，以防止水油皮乾掉，可以放在冷藏保存，以防止水油皮出油。
4.紅色油酥製作：加入少許甜菜根粉在過篩好的低筋麵粉中。
5.粉料倒入無水奶油裡，用刮刀拌均勻。
6.拌成團即可，不要拌太久，才不會黏手。
＃太黏手可加少許手粉調整，或冷藏10分鐘即可使用。
7.黃色油酥製作：加入少許黃梔子粉在過篩好的低筋麵粉中。
8.粉料倒入無水奶油裡，用刮刀拌均勻。
9.拌成團即可，不要拌太久，才不會黏手。
＃太黏手可加少許手粉調整，或冷藏10分鐘即可使用。
10.綠色油酥製作：加入少許抹茶粉在過篩好的低筋麵粉中。
11.粉料倒入無水奶油裡，用刮刀拌均勻。
12.拌成團即可，不要拌太久，才不會黏手。
＃太黏手可加少許手粉調整，或冷藏10分鐘即可使用。
13.水油皮分40公克，12個，油酥每色分7公克，各12個。
14.三色油酥一層一層疊在水油皮上。
15.包起，收口朝上。
16.在桌面上用手掌心拍扁，擀麵棍從中間往前後擀開。
17.捲起。
18.收口向上，用手掌心拍扁。
19.用擀麵棍從中間往前後擀開。
20.擀到30公分長。
21.捲起。
22.用刀子從中間切開。
23.放入保鮮盒中，冷藏鬆弛20分鐘，即可使用。
【Tip】冷藏保存才不會出油。
24.芋頭餡分割每個25公克，包入一顆10公克的耐烤麻糬，合計重量每份35公克。
25.包好的餡料包保鮮膜，先放在冷凍庫備用。＃包好的餡料冰入冷凍庫凍硬，避免耐烤麻糬太軟，不好成型。
26.鬆弛好的油酥皮，切口朝上壓扁，用擀麵棍擀開成圓片。
27.包入內餡，收口收緊。＃注意擀開的切口面朝外，烤焙後產品的紋路才美。
28.收口朝下，整形成圓形，放上烤盤。
29.烤箱預熱，入爐上火180下火160℃，烤焙30分鐘，調頭續烤5～10分鐘，出爐後放涼、包裝。
【脆皮菠蘿蛋黃酥】
●份量：24個
烤箱預熱：上火190下火170℃
材料：（可將豬油換成無水奶油。）
●脆皮材料
豬油55g
細砂糖45g
蛋白15g
香草莢醬0.5g
低筋麵粉80g
●水油皮
中筋麵粉190g
糖粉30g
豬油55g
水85g
●油酥
低筋麵粉120g
豬油60g
●內餡
紅豆沙餡[P.22]600g
烤熟鹹蛋黃[P.21]24顆
●蛋黃水
蛋黃60g
水3g
淡色醬油3g
●作法：
1. 豬油加入細砂糖，用打蛋器攪拌到顏色變白。
2. 加入蛋白，用打蛋器攪勻。
3. 加入香草莢醬，攪勻。
4. 低筋麵粉過篩加入。
5. 用刮刀拌勻成團。
6. 裝入塑膠袋中，冷凍冰硬30分鐘。
7. 紅豆沙餡分割25公克，加上烤熟鹹蛋黃1顆，總重35公克。
8. 取一個分割好的紅豆沙餡，做出凹洞。包入鹹蛋黃。
9. 取出冰硬麵團量一下長度，平均切成24片。
10. 分好一顆內餡、一片油酥皮、一顆脆皮。
11. 油酥皮兩面都刷上薄薄的手粉。
12. ＃手粉使用高筋麵粉。
13. 桌面上放一個塑膠袋，放上切好的油酥皮，切口朝上壓扁，再蓋上一片塑膠袋，用擀麵棍擀開成圓片。
14. 包入內餡。整形成圓形。
15. ＃注意擀開的切口面朝外，烤焙後產品的紋路才美。
16. 脆皮分割一個8公克，沾上高筋麵粉。
17. 桌面上放一張塑膠袋，放上脆皮，上面再蓋一張塑膠袋。
18. 用手整形成扁圓形。
19. 蓋在包好的蛋黃酥上貼緊。
20. 塑膠袋撕開。
21. 用菠蘿模型在表面壓出菠蘿紋路，放上烤盤。
22. 調製蛋黃水：蛋黃、水、淡色醬油混合拌勻，過篩，即可使用。
23. 表面刷上蛋黃水，放入烤箱，烤箱預熱，上火190下火170℃，烤焙30分鐘，調頭續烤5～10分鐘，烤熟出爐。
24. 出爐後放涼、包裝。
【以上摘文選自《麥田金老師經典月餅&時尚菓子》、作者：麥田金、出版社：優品文化提供】
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