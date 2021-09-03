超華麗中秋月餅自己做／炫彩芋頭麻糬酥、脆皮菠蘿蛋黃酥

由專業烘培老師麥田金設計，自己製作的脆皮菠蘿蛋黃酥、炫彩芋頭酥，時尚造型又美味，中秋月餅自己做，送禮或給家人分享都適合喔！

【炫彩芋頭麻糬酥】

●份量：24個

烤箱預熱：上火180下火160℃

●材料：（可將無水奶油換成豬油。）

水油皮

中筋麵粉270g

糖粉45g

無水奶油80g

水120g

內餡

芋頭600g

耐烤麻糬24顆

炫彩芋頭麻糬酥各色酥皮。優品文化／提供

● 紅色油酥

低筋麵粉60g

無水奶油25g

甜菜根粉少許

●黃色油酥

低筋麵粉60g

無水奶油25g

黃梔子粉少許

●綠色油酥

低筋麵粉60g

無水奶油25g

抹茶粉少許

【Tip】手粉使用高筋麵粉。

● 作法：

1.依材料製作水油皮。

2.取出完成的水油皮(分割40公克，共12個)，用塑膠袋包好，冷藏鬆弛。

3.＃注意：鬆弛時請包好，以防止水油皮乾掉，可以放在冷藏保存，以防止水油皮出油。

4.紅色油酥製作：加入少許甜菜根粉在過篩好的低筋麵粉中。

5.粉料倒入無水奶油裡，用刮刀拌均勻。

6.拌成團即可，不要拌太久，才不會黏手。

＃太黏手可加少許手粉調整，或冷藏10分鐘即可使用。

7.黃色油酥製作：加入少許黃梔子粉在過篩好的低筋麵粉中。

8.粉料倒入無水奶油裡，用刮刀拌均勻。

9.拌成團即可，不要拌太久，才不會黏手。

＃太黏手可加少許手粉調整，或冷藏10分鐘即可使用。

10.綠色油酥製作：加入少許抹茶粉在過篩好的低筋麵粉中。

11.粉料倒入無水奶油裡，用刮刀拌均勻。

12.拌成團即可，不要拌太久，才不會黏手。

＃太黏手可加少許手粉調整，或冷藏10分鐘即可使用。

13.水油皮分40公克，12個，油酥每色分7公克，各12個。

14.三色油酥一層一層疊在水油皮上。

炫彩芋頭麻糬酥各色酥皮。優品文化／提供

15.包起，收口朝上。

16.在桌面上用手掌心拍扁，擀麵棍從中間往前後擀開。

17.捲起。

18.收口向上，用手掌心拍扁。

19.用擀麵棍從中間往前後擀開。

20.擀到30公分長。

21.捲起。

22.用刀子從中間切開。

23.放入保鮮盒中，冷藏鬆弛20分鐘，即可使用。

【Tip】冷藏保存才不會出油。

24.芋頭餡分割每個25公克，包入一顆10公克的耐烤麻糬，合計重量每份35公克。

25.包好的餡料包保鮮膜，先放在冷凍庫備用。＃包好的餡料冰入冷凍庫凍硬，避免耐烤麻糬太軟，不好成型。

26.鬆弛好的油酥皮，切口朝上壓扁，用擀麵棍擀開成圓片。

27.包入內餡，收口收緊。＃注意擀開的切口面朝外，烤焙後產品的紋路才美。

28.收口朝下，整形成圓形，放上烤盤。

29.烤箱預熱，入爐上火180下火160℃，烤焙30分鐘，調頭續烤5～10分鐘，出爐後放涼、包裝。

【脆皮菠蘿蛋黃酥】

脆皮菠蘿蛋黃酥。優品文化／提供

●份量：24個

烤箱預熱：上火190下火170℃

材料：（可將豬油換成無水奶油。）

●脆皮材料

豬油55g

細砂糖45g

蛋白15g

香草莢醬0.5g

低筋麵粉80g

●水油皮

中筋麵粉190g

糖粉30g

豬油55g

水85g

●油酥

低筋麵粉120g

豬油60g

●內餡

紅豆沙餡[P.22]600g

烤熟鹹蛋黃[P.21]24顆

●蛋黃水

蛋黃60g

水3g

淡色醬油3g

●作法：

1. 豬油加入細砂糖，用打蛋器攪拌到顏色變白。

2. 加入蛋白，用打蛋器攪勻。

3. 加入香草莢醬，攪勻。

4. 低筋麵粉過篩加入。

5. 用刮刀拌勻成團。

6. 裝入塑膠袋中，冷凍冰硬30分鐘。

7. 紅豆沙餡分割25公克，加上烤熟鹹蛋黃1顆，總重35公克。

8. 取一個分割好的紅豆沙餡，做出凹洞。包入鹹蛋黃。

9. 取出冰硬麵團量一下長度，平均切成24片。

10. 分好一顆內餡、一片油酥皮、一顆脆皮。

11. 油酥皮兩面都刷上薄薄的手粉。

12. ＃手粉使用高筋麵粉。

13. 桌面上放一個塑膠袋，放上切好的油酥皮，切口朝上壓扁，再蓋上一片塑膠袋，用擀麵棍擀開成圓片。

14. 包入內餡。整形成圓形。

15. ＃注意擀開的切口面朝外，烤焙後產品的紋路才美。

16. 脆皮分割一個8公克，沾上高筋麵粉。

17. 桌面上放一張塑膠袋，放上脆皮，上面再蓋一張塑膠袋。

18. 用手整形成扁圓形。

19. 蓋在包好的蛋黃酥上貼緊。

20. 塑膠袋撕開。

21. 用菠蘿模型在表面壓出菠蘿紋路，放上烤盤。

22. 調製蛋黃水：蛋黃、水、淡色醬油混合拌勻，過篩，即可使用。

23. 表面刷上蛋黃水，放入烤箱，烤箱預熱，上火190下火170℃，烤焙30分鐘，調頭續烤5～10分鐘，烤熟出爐。

24. 出爐後放涼、包裝。

【以上摘文選自《麥田金老師經典月餅&時尚菓子》、作者：麥田金、出版社：優品文化提供】