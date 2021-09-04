週末上菜／一口接著一口停不下來 超開胃「泰式海鮮涼拌沙拉」

每次去泰國餐廳吃飯，我們的必點菜色絕對少不了海鮮涼拌沙拉。又酸又辣又甜的三重滋味，再加上新鮮蔬菜和濃濃海味，實在很難讓人抵抗它的誘惑。

好消息是，想在家做這道涼拌沙拉非常容易，而且可以按照自己的口味來調配。覺得餐廳的沙拉總是太辣嗎？那辣椒就可以少放一點，或是省略; 覺得餐廳的沙拉總是有點太鹹嗎？那魚露就可以少加一點，或是多加一些檸檬汁調低鹹度。

蔬菜也可以很隨意，醬汁基底的九層塔可以用香菜代替; 黃洋蔥也可以用紫洋蔥取代; 除了小番茄是泰式沙拉的定番食材，加進切絲的小黃瓜和紅黃甜椒效果也會很不錯。





材料：

薑片2-3片

鮮蝦8隻

透抽3隻，清除骨頭和內臟後清洗乾淨

萊姆半顆，擠汁

魚露1大匙

糖1大匙

紅辣椒1根，切小段

九層塔1大把，切細段

黃洋蔥半顆，切細絲

小番茄12顆，對半切

玉米筍8隻





作法：

1. 準備一鍋水，加入薑片、倒入少量米酒後煮滾，將鮮蝦和透抽放入鍋內，川燙至蝦肉和透抽都轉紅即可起鍋，避免燙過頭得讓肉變老。可以準備一碗冰塊水，將出鍋的鮮蝦和透抽立刻泡進冰水裡，可以讓肉更加脆彈。

2. 準備醬汁：取一個小碗，倒進萊姆汁、魚露、糖、紅辣椒、九層塔細段和2大匙飲用水，攪拌均勻備用。

3. 將步驟1的透抽從冰塊水取出，切成適口的小圈段。

4. 取一個容易攪拌的大碗，放進鮮蝦、透抽圈、洋蔥絲、小番茄、玉米筍和步驟2的醬汁，攪拌均勻即完成。

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