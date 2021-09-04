週末上菜／一口接著一口停不下來 超開胃「泰式海鮮涼拌沙拉」
每次去泰國餐廳吃飯，我們的必點菜色絕對少不了海鮮涼拌沙拉。又酸又辣又甜的三重滋味，再加上新鮮蔬菜和濃濃海味，實在很難讓人抵抗它的誘惑。
好消息是，想在家做這道涼拌沙拉非常容易，而且可以按照自己的口味來調配。覺得餐廳的沙拉總是太辣嗎？那辣椒就可以少放一點，或是省略; 覺得餐廳的沙拉總是有點太鹹嗎？那魚露就可以少加一點，或是多加一些檸檬汁調低鹹度。
蔬菜也可以很隨意，醬汁基底的九層塔可以用香菜代替; 黃洋蔥也可以用紫洋蔥取代; 除了小番茄是泰式沙拉的定番食材，加進切絲的小黃瓜和紅黃甜椒效果也會很不錯。
材料：
薑片2-3片
鮮蝦8隻
透抽3隻，清除骨頭和內臟後清洗乾淨
萊姆半顆，擠汁
魚露1大匙
糖1大匙
紅辣椒1根，切小段
九層塔1大把，切細段
黃洋蔥半顆，切細絲
小番茄12顆，對半切
玉米筍8隻
作法：
1. 準備一鍋水，加入薑片、倒入少量米酒後煮滾，將鮮蝦和透抽放入鍋內，川燙至蝦肉和透抽都轉紅即可起鍋，避免燙過頭得讓肉變老。可以準備一碗冰塊水，將出鍋的鮮蝦和透抽立刻泡進冰水裡，可以讓肉更加脆彈。
2. 準備醬汁：取一個小碗，倒進萊姆汁、魚露、糖、紅辣椒、九層塔細段和2大匙飲用水，攪拌均勻備用。
3. 將步驟1的透抽從冰塊水取出，切成適口的小圈段。
4. 取一個容易攪拌的大碗，放進鮮蝦、透抽圈、洋蔥絲、小番茄、玉米筍和步驟2的醬汁，攪拌均勻即完成。
想知道更多美食DIY分享，請上The Culinary Pair 姊弟煮廚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言