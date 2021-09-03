手作料理日常／蒜香濃郁的下酒配菜「香蒜蘑菇」

這道香蒜蘑菇跟西班牙蒜蝦有點像，都是以量多的橄欖油去炒蒜末（或蒜片），再來煮主要的食材，香蒜蘑菇做法超快，喜歡蘑菇口感的人可以切塊狀甚至是整顆直接炒都可以，我則是喜歡切片的口感，另外如果是當配菜橄欖油的量可以不用這麼多，如果是要拿來沾麵包的話，橄欖油就可以跟食譜中一樣放五大匙，充滿蒜香的橄欖油沾麵包超美味。

2021-09-03 11:30