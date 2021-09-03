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手作料理日常／蒜香濃郁的下酒配菜「香蒜蘑菇」

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

這道香蒜蘑菇跟西班牙蒜蝦有點像，都是以量多的橄欖油去炒蒜末（或蒜片），再來煮主要的食材，香蒜蘑菇做法超快，喜歡蘑菇口感的人可以切塊狀甚至是整顆直接炒都可以，我則是喜歡切片的口感，另外如果是當配菜橄欖油的量可以不用這麼多，如果是要拿來沾麵包的話，橄欖油就可以跟食譜中一樣放五大匙，充滿蒜香的橄欖油沾麵包超美味。

做好的香蒜蘑菇，不管是直接吃或者是搭法棍、餅乾等都很適合，當配菜或者是晚上的下酒菜也都可以，另外也可以加入義大利麵變成香蒜蘑菇義大利麵，總之真的是一道很百搭的料理，有興趣的話可以試試看哦。

材料：

蘑菇 200g 

大蒜 30g 

大蒜鹽 1/8茶匙（用一般海鹽也可以） 

黑胡椒 1/8茶匙

 橄欖油 5大匙

 洋香菜 適量（如果有新鮮的巴西里會更棒）

作法：

將蘑菇外皮撕開，並切片。（也可用廚房紙巾沾濕擦拭表面）

大蒜剝皮後切末。

在鐵鍋中熱鍋後加油，冒出煙後放入蒜末炒香。

大蒜炒至快要金黃色後放入蘑菇片一同拌炒。

蘑菇炒熟後放入鹽以及黑胡椒調味即可起鍋。

起鍋後撒點洋香菜，完成。

搭配麵包或蘇打餅乾一起吃超對味。

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

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義大利麵 麵包 美食DIY

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