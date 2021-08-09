零廚藝料理！抖音爆紅超清爽「雪碧小黃瓜」，夏季必備懶人料理涼拌菜
udn走跳美食／豬飛小姐
夏天就是涼拌菜的季節！自從疫情三級警戒之後，家家戶戶都出了各種廚藝的神隊友。豬飛最近就超愛抖音上面爆紅的「雪碧小黃瓜」，youtube上也有各種教學，非常推薦你們也學起來，因為真的超簡單。零廚藝的朋友們也沒問題，只要準備好食材，就能做出人人讚賞的神級料理喔。
我實在愛慘涼拌了這種不用油煙的料理，冰冰涼涼夏天吃最對胃。家裡冰箱常常有各種自製涼拌菜：黃金泡菜、小黃瓜、金針菇、芝麻四季豆、洋蔥黑木耳⋯⋯。這些冰起來吃一個禮拜都沒問題，還是很開胃的便當小菜。
這次分享兩種我最常做的涼拌小黃瓜，大概十分鐘就可以完成一道啦，不喜歡油膩、不喜歡準備麻煩食材的你，都很推薦試看看。
雪碧小黃瓜（木曜4超玩邰哥賜名水蛇湯XD）
【需要的材料】（這些全聯都買的到）
小黃瓜 3條
大蒜 5瓣
辣椒 1條
雪碧 1罐
二號砂糖（特級砂糖也可以）1小碟
白醋 少許
【步驟開始啦】
1. 小黃瓜洗乾淨，用水果用的削皮刀順著小黃瓜一層一層的刨下去。每一片都很輕薄透超均勻，容易讓人誤會刀工了得啊，哈哈哈！
2.小黃瓜不需要削皮，每一片這樣搭配深綠色跟輕透模樣就對了。
3.把小黃瓜刨成片狀後，再整齊有序的堆疊起來，要把它們送進保鮮盒裡面囉。
4.大蒜剝皮後切塊、辣椒切塊、灑上砂糖、加入白醋（喜歡帶點酸味的話就加些許白醋，也可以省略。加辣椒口感更爽口喔）
5.倒入一罐雪碧就大功告成啦！
（整個過程不用鹽巴殺青，用碳酸飲料泡過後不會有苦澀味、蔬菜的菜腥味）
（雪碧建議用原味，味道會比較甜、濃郁一點，清爽檸檬風味的雪碧醃製出來的小黃瓜味道清淡很多）
6.裝入保鮮盒放冷藏2小時就可以開動！是不是超簡單。我都是睡前做好，隔天就可以吃。
這道雪碧小黃瓜吃起來非常清爽，微酸微甜，跟傳統切塊狀的小黃瓜相比，薄片小黃瓜用雪碧泡過後更脆口好吃，是我家夏天冰箱常常會出現的涼拌菜。
古早味涼拌小黃瓜
還沒學會薄片小黃瓜之前，我都是做這種常見的塊狀小黃瓜，大概是小時候看媽媽怎麼做，我就跟著這樣做。作法也很簡單！不過口感還是薄片小黃瓜略勝一籌啦！
【需要的材料】（這些全聯都買的到）
小黃瓜 3條
大蒜 5瓣
辣椒 1條
鹽巴 少許
二號砂糖（特級砂糖也可以）1小碟
白醋 少許
香油 少許
【步驟開始啦】
1.用菜刀把小黃瓜拍碎（裝塑膠袋再拍就不會亂噴了），家裡剛好有拍肉鎚，用這個非常方便。（用拍的小黃瓜比用切的更容易入味）
2.用少許鹽巴均勻拌過後靜置20分鐘，再把水份倒掉，不需用要水洗喔！碰到水後的小黃瓜會帶苦澀味。（這個動作叫做「殺青」可以把小黃瓜的菜腥味除掉）
3.大蒜剝皮後切塊、辣椒切塊、灑上砂糖、加入白醋、香油（剛好有柑橘果醬，我有加入一匙，讓小黃瓜帶有水果酸甜味）
4.放24小時候就入味了，加入了白醋、果醬，小黃瓜顏色會變黃，酸甜度很高，用來搭配香腸剛好平衡油膩感。
你喜歡哪一道呢？是不是作法都很簡單，零廚藝也可以學會喔！豬飛很喜歡雪碧小黃瓜的作法，特別清爽好吃耶！！而且還可以當嘴饞時候的零食，不怕發胖喔，趁夏天小黃瓜的季節學起來吧。
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