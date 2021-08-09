零廚藝料理！抖音爆紅超清爽「雪碧小黃瓜」，夏季必備懶人料理涼拌菜

夏天就是涼拌菜的季節！自從疫情三級警戒之後，家家戶戶都出了各種廚藝的神隊友。豬飛最近就超愛抖音上面爆紅的「雪碧小黃瓜」，youtube上也有各種教學，非常推薦你們也學起來，因為真的超簡單。零廚藝的朋友們也沒問題，只要準備好食材，就能做出人人讚賞的神級料理喔。

我實在愛慘涼拌了這種不用油煙的料理，冰冰涼涼夏天吃最對胃。家裡冰箱常常有各種自製涼拌菜：黃金泡菜、小黃瓜、金針菇、芝麻四季豆、洋蔥黑木耳⋯⋯。這些冰起來吃一個禮拜都沒問題，還是很開胃的便當小菜。

這次分享兩種我最常做的涼拌小黃瓜，大概十分鐘就可以完成一道啦，不喜歡油膩、不喜歡準備麻煩食材的你，都很推薦試看看。

雪碧小黃瓜（木曜4超玩邰哥賜名水蛇湯XD）

【需要的材料】（這些全聯都買的到）

小黃瓜 3條

大蒜 5瓣

辣椒 1條

雪碧 1罐

二號砂糖（特級砂糖也可以）1小碟

白醋 少許

【步驟開始啦】

1. 小黃瓜洗乾淨，用水果用的削皮刀順著小黃瓜一層一層的刨下去。每一片都很輕薄透超均勻，容易讓人誤會刀工了得啊，哈哈哈！

2.小黃瓜不需要削皮，每一片這樣搭配深綠色跟輕透模樣就對了。

3.把小黃瓜刨成片狀後，再整齊有序的堆疊起來，要把它們送進保鮮盒裡面囉。

4.大蒜剝皮後切塊、辣椒切塊、灑上砂糖、加入白醋（喜歡帶點酸味的話就加些許白醋，也可以省略。加辣椒口感更爽口喔）

5.倒入一罐雪碧就大功告成啦！

（整個過程不用鹽巴殺青，用碳酸飲料泡過後不會有苦澀味、蔬菜的菜腥味）

（雪碧建議用原味，味道會比較甜、濃郁一點，清爽檸檬風味的雪碧醃製出來的小黃瓜味道清淡很多）

6.裝入保鮮盒放冷藏2小時就可以開動！是不是超簡單。我都是睡前做好，隔天就可以吃。

這道雪碧小黃瓜吃起來非常清爽，微酸微甜，跟傳統切塊狀的小黃瓜相比，薄片小黃瓜用雪碧泡過後更脆口好吃，是我家夏天冰箱常常會出現的涼拌菜。

古早味涼拌小黃瓜

還沒學會薄片小黃瓜之前，我都是做這種常見的塊狀小黃瓜，大概是小時候看媽媽怎麼做，我就跟著這樣做。作法也很簡單！不過口感還是薄片小黃瓜略勝一籌啦！

【需要的材料】（這些全聯都買的到）

小黃瓜 3條

大蒜 5瓣

辣椒 1條

鹽巴 少許

二號砂糖（特級砂糖也可以）1小碟

白醋 少許

香油 少許

【步驟開始啦】

1.用菜刀把小黃瓜拍碎（裝塑膠袋再拍就不會亂噴了），家裡剛好有拍肉鎚，用這個非常方便。（用拍的小黃瓜比用切的更容易入味）

2.用少許鹽巴均勻拌過後靜置20分鐘，再把水份倒掉，不需用要水洗喔！碰到水後的小黃瓜會帶苦澀味。（這個動作叫做「殺青」可以把小黃瓜的菜腥味除掉）

3.大蒜剝皮後切塊、辣椒切塊、灑上砂糖、加入白醋、香油（剛好有柑橘果醬，我有加入一匙，讓小黃瓜帶有水果酸甜味）

4.放24小時候就入味了，加入了白醋、果醬，小黃瓜顏色會變黃，酸甜度很高，用來搭配香腸剛好平衡油膩感。

你喜歡哪一道呢？是不是作法都很簡單，零廚藝也可以學會喔！豬飛很喜歡雪碧小黃瓜的作法，特別清爽好吃耶！！而且還可以當嘴饞時候的零食，不怕發胖喔，趁夏天小黃瓜的季節學起來吧。

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」