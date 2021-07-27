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手作料理日常／2樣食材搞定！「OREO奶油甜點罐」香濃甜點居家做

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

OREO餅乾是非常經典的甜餅乾，它的廣告詞應該非常多人都印象深刻吧，坊間也有許多不同的變化型，OREO冰淇淋、OREO起士蛋糕、OREO蛋糕等，今天就來跟大家分享一樣是用OREO來做的甜點

這道好吃又簡單的OREO奶油甜點罐，作法真的實在是太簡單了，把OREO內餡以及少許的餅乾跟鮮奶油打發即可，吃起來有著濃濃的OREO香味，甜度也不會太甜，不用烤不用蒸不用冰即可享用，裝盛起來也非常好看，很適合下午來上一罐，而且也非常適合跟小朋友一起動手做哦。

材料：

OREO餅乾 一條（十四片）

鮮奶油 一杯

（作法使用的玻璃罐為240ml，份量可做兩份）

作法：

把十二塊的OREO餅乾將餅乾與內餡分開放。

將餅乾的部分用食物處理機打碎。

接著將OREO內餡、兩大匙OREO餅乾碎以及鮮奶油放入攪拌杯中，用打蛋器打發。

在玻璃杯中放入一大匙的餅乾碎鋪平，接著放入兩大匙的OREO鮮奶油鋪平。

重複此動作至填滿玻璃罐。

最後放上一片完整的OREO餅乾即可。

完成囉！

這樣就可以吃囉，喜歡不同的口感，還可以將OREO奶油甜點罐放置冷凍，吃起來會有點像冰淇淋的感覺哦。

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

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甜點 蛋糕 冰淇淋

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