2樣食材就搞定！詹姆士牌「姆士流蔥雞湯」　簡單好煮又暖身

上週小薏仁可能是睡覺吹冷氣還踢被的關係，有一點流鼻水，沒有嚴重到需要看醫生吃藥但也蠻心疼的，忽然想起之前超紅的詹姆士「姆士流蔥雞湯」，很適合感冒病人暖暖身補充體力，於是上網搜了一下蔥雞湯食譜，發現這道菜不止備料容易，煮起來真的非常簡單，而且味道也不賴喔～

食材：

▸「蔥」一束

▸「去骨雞腿肉」一隻

最後味道調整：鹽巴、白胡椒 少許。食材少到我這次連食材的大合照都忘了拍。

▸ Step 1. 先把蔥清洗乾淨，然後切成蔥花

▸ Step 2. 去骨雞腿肉皮先朝下煎酥後翻面，讓兩面都煎到酥香就可以起鍋了(不用煎熟)，並把多餘雞油倒出來。

▸ Step 3. 將煎好的雞腿切塊後再丟回炒鍋開火。

▸ Step 4. 倒入一碗熱開水，灑入適量的鹽和白胡椒(怕小孩會覺得辣我沒放白胡椒)

▸ Step 5. 在煮沸狀態，將熱湯直接倒入切好的蔥花碗裡就完成啦

身為一名吃火鍋都會加大把蔥花的人，這湯實在很適合我，有著雞湯香氣、蔥花微甜，熱熱喝很暖身。不過如果小孩像紅豆薏仁兩姐妹不喜歡吃蔥的話，我主要倒湯夾湯肉給她們喝、蔥花只有少許，一樣捧場的乾碗。

蔥雞湯不但備料食材少，烹調起來簡單容易、味道也蠻好喝的，想來碗熱湯暖暖身的話，推薦可以煮看看喔～

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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