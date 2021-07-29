快訊

桌球／傳林昀儒自費找教練 體育署緊急澄清2013就出錢了

遭北市府揭露「11天內8度索疫苗」 高嘉瑜反擊這麼說

2樣食材就搞定！詹姆士牌「姆士流蔥雞湯」　簡單好煮又暖身

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

上週小薏仁可能是睡覺吹冷氣還踢被的關係，有一點流鼻水，沒有嚴重到需要看醫生吃藥但也蠻心疼的，忽然想起之前超紅的詹姆士「姆士流蔥雞湯」，很適合感冒病人暖暖身補充體力，於是上網搜了一下蔥雞湯食譜，發現這道菜不止備料容易，煮起來真的非常簡單，而且味道也不賴喔～

食材：

▸「蔥」一束

▸「去骨雞腿肉」一隻

最後味道調整：鹽巴、白胡椒 少許。食材少到我這次連食材的大合照都忘了拍。

▸ Step 1. 先把蔥清洗乾淨，然後切成蔥花

▸ Step 2. 去骨雞腿肉皮先朝下煎酥後翻面，讓兩面都煎到酥香就可以起鍋了(不用煎熟)，並把多餘雞油倒出來。

▸ Step 3. 將煎好的雞腿切塊後再丟回炒鍋開火。

▸ Step 4. 倒入一碗熱開水，灑入適量的鹽和白胡椒(怕小孩會覺得辣我沒放白胡椒)

▸ Step 5. 在煮沸狀態，將熱湯直接倒入切好的蔥花碗裡就完成啦

身為一名吃火鍋都會加大把蔥花的人，這湯實在很適合我，有著雞湯香氣、蔥花微甜，熱熱喝很暖身。不過如果小孩像紅豆薏仁兩姐妹不喜歡吃蔥的話，我主要倒湯夾湯肉給她們喝、蔥花只有少許，一樣捧場的乾碗。

蔥雞湯不但備料食材少，烹調起來簡單容易、味道也蠻好喝的，想來碗熱湯暖暖身的話，推薦可以煮看看喔～

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

火鍋 DIY

相關新聞

2樣食材就搞定！詹姆士牌「姆士流蔥雞湯」　簡單好煮又暖身

udn走跳美食／涼子是也 上週小薏仁可能是睡覺吹冷氣還踢被的關係，有一點流鼻水，沒有嚴重到需要看醫生吃藥但也蠻心疼的，忽然想起之前超紅的詹姆士「姆士流蔥雞湯」，很適合感冒病人暖暖身補充體力，於是

超萌百變造型波蘿／IG爆紅 日本巧手媽的繽紛波蘿麵包

誰說菠蘿麵包就只有單色格紋款？一位擁有超強手藝的日本媽媽花田惠理子（花田えりこ)，巧妙研發出不同形狀色彩，驚奇可愛的造型...

手作料理日常／2樣食材搞定！「OREO奶油甜點罐」香濃甜點居家做

OREO餅乾是非常經典的甜餅乾，它的廣告詞應該非常多人都印象深刻吧，坊間也有許多不同的變化型，OREO冰淇淋、OREO起士蛋糕、OREO蛋糕等，今天就來跟大家分享一樣是用OREO來做的甜點哦。

只要22元銅板價＋10分鐘！全聯「義大利麵」調理包打造滿滿儀式感，零廚藝也不NG

udn走跳美食／大馬老咩吃台灣 全聯 | 聯夏義大利麵調理包 今天來教大家10分鐘內煮出50元內義大利麵！看到有Youtuber大推這個調理包，而且價格蠻便宜的 來開箱看看。重

超繽紛「珍珠鮮奶」！ 親子同樂DIY黑糖珍珠、七彩珍珠，想要什麼顏色都難不倒

udn走跳美食／薇琪 自從防疫宅在家，我試過好幾次自製珍珠粉圓，有時成功有時失敗⋯⋯到目前總過試過八次，成功五次，失敗三次！！成功了黑糖珍珠、芝麻珍珠、葡萄珍珠、火龍果珍珠跟白玉珍珠共五種顏色。

在家輕鬆自製「白糖粿」！香甜Q軟的古早味點心，熱熱吃最美味

udn走跳美食／螞蟻 古早味白糖粿。白糖粿輕鬆就能在家裡製作，材料相當簡單，一般超市都可以買的到，忽然想吃熱呼呼的現炸白糖粿，家附近幾乎沒有攤子販售，所以自己燃起製作的念頭，除了花生、芝麻經

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。