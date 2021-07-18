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新手快速上手！ 「紅酒燉牛肉」簡化電鍋版食譜 經典又好吃

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

家裡有瓶親戚給的紅酒一直沒開，我在翻冰箱想菜單的時候，突然回頭問VC說：「你想吃紅酒燉牛肉嗎？」這傢伙面不改色淡淡回應：「這麼高級的菜色你會煮嗎？」

哼！兩個月以前一樣的問題我可能會回他：「也對！我們去買就好。」但現在的我可是 WFM 還得兼煮三餐顧小孩的媽媽，區區紅酒燉牛肉是難得倒我泥？！立刻上網 Google 紅酒燉牛肉食譜，發現這道菜可以很複雜，但是簡化部分步驟後用電鍋煮好像不難嘛，而且事實證明我第一次煮就成功，連挑嘴VC也很捧場，看來這個紅酒燉牛肉電鍋版食譜，就連零廚藝新手都能快速上手喔~

🥬 材料約 4 人份

▸ 牛肋條 約500g

▸ 洋蔥 1顆，切丁或切塊

▸ 紅蘿蔔 1/2根切塊

▸ 芹菜(西洋芹) 1束切塊(家裡沒有就沒放了)

▸ 大蒜 3瓣

▸ 紅酒 約300~350ml

▸ 中筋麵粉 1~2大匙

▸ 罐裝蕃茄泥 約300g(我用蕃茄醬代替)

義大利綜合香料粉 適量

▸ 起司2片(沒有可用牛奶代替或不加)

最後味道調整：鹽巴、糖、胡椒 少許

▸ Step 1. 將牛肋條用廚房紙巾擦乾切塊，撒上少許鹽巴醃10分鐘。

▸ Step 2. 再次用廚房紙巾擦乾、抹橄欖油，以中大火煎到表面焦黃後起鍋。(牛肉不用煎熟)

▸ Step 3. 利用剛剛鍋內煎出來的牛油，炒洋蔥至微透明後，接著炒大蒜跟紅蘿蔔。(紅蘿蔔不用煎熟)

▸ Step 4. 將炒洋蔥、大蒜跟紅蘿蔔倒入內鍋，並淋上蕃茄醬或蕃茄泥。

▸ Step 5. 將牛肉也倒入內鍋，麵粉分次撒入拌勻。(不要太豪邁一次全倒，會比較容易結塊)

▸ Step 6. 使用剛剛煎牛肉蔬菜的鍋子，倒入紅酒稍微煮過後，再倒入內鍋。

▸ Step 7. 灑上義大利香料粉。

▸ Step 8. 放入起司(沒有可略過)，用電鍋烹煮半小時。起鍋後試試味道，可以加點鹽、糖或胡椒來調整。如果覺得牛肉不夠軟嫩，可以外鍋加一杯水再煮15分鐘。

待電源跳起後就煮好啦！因為有加麵粉跟起司的關係，所以直接拌一拌湯汁就有濃稠感不會太水，拿來配飯剛剛好～

白芝麻家裡剛好有，所以就拿來灑了一些，沒有可以略過～

雖然用現成的義大利綜合香料粉，香氣也許沒有直接用百里香、月桂葉、巴西里烹煮來得濃郁，但我覺得味道已經很迷人了。沒加高湯只加紅酒我本來也怕味道會澀，但結果不會耶！加了整顆炒洋蔥、蕃茄醬的湯汁，有紅酒香同時帶點洋蔥的甜味與蕃茄的酸度，牛肉燉得軟嫩好吃。

這鍋紅酒燉牛肉被我分成兩份，一份當餐吃掉，另一包放冷凍想吃再放電鍋弄熱吃好方便，WFM就需要這種加熱容易又有變化的料理呀～

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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