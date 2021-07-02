香甜輕鹹都能壓出美味！ 網路最夯「熱壓吐司、鬆餅機」品牌Top 10

最夯、最方便的熱壓神器

最近待在家的時間變多，網友們紛紛親自下廚，嘗試製作各種料理，不僅廚藝隨之提升，購買新機的慾望也一發不可收拾！

近期大受歡迎的熱壓吐司機、鬆餅機，主打方便簡單的美味，不論什麼食材都可以放進去熱壓，讓你輕輕鬆鬆變出各式各樣的誘人點心，成功的勇者們紛紛在臉書社團分享心得及成果，吸引更多同好加入。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，有哪些品牌的熱壓吐司機、鬆餅機受到網友的熱烈討論呢？不要猶豫，趕快一起下單入手，試著壓出自己最愛的風味吧！

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第十名、Toffy

日本品牌Toffy的熱壓三明治機分為單盤（K-HS2）及雙盤（K-HS1），價位大約在兩千左右，單盤的造型復古典雅、小巧可愛，雙盤的有紅、粉藍、鵝黃、櫻花粉等多色選擇，可以一次烤兩組麵包，即使繁忙的早晨也能烤全家人的份。烤盤無法拆洗，特殊處理塗層只要布擦拭即可，非常方便。

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第九名、Giaretti 吉爾瑞帝

Giaretti吉爾瑞帝的熱壓三明治鬆餅機GT-SW01有蜜桃粉跟藍綠兩色，相當可愛，一整台機身只有1.3kg，輕巧便利好攜帶。還有過熱自動斷電功能，相對安全，很適合家裡有小孩的家庭。具防滑功能的底腳也能收納電源線，維持廚房整潔，價格不到一千即可擁有。

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第八名、Kolin 歌林

台灣知名家電品牌Kolin 歌林推出的古巴三明治機KT-SD1918，最特別的就是它的曲面烤盤，烘烤空間大幅增加，加入更多的餡料食材，讓三明治更加豐富美味。熱壓三明治機KT-SD185採雙片三角對切，不沾烤盤更好清洗，可直立收藏不佔空間，價格也相當便宜，兩款機型都一千有找。

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第七名、FURIMORI 富力森

有在做熱壓吐司的網友們一定知道富力森的熱壓三明治點心機FU-S501」，可愛俏皮的櫻花粉就容易讓人失心瘋。論外觀、實用性及價格平易近人，只要不到一千五，網友都大推CP值超高。清洗、替換都方便，讓你輕易上手，附有計時功能，鬆軟、酥脆任你選。

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第六名、MATURE 美萃

MATURE 美萃的「熱壓三明治鬆餅機CY-1622」有奶油白、薄荷綠兩款供選擇，外觀唯美亮眼，可說是熱壓界的網美機。附上13道美味食譜，準備早餐超輕鬆，獲得媽咪們的喜愛。另有五種烤盤供選擇，烤盤也與BRUNO、富力森通用，可相互搭配使用，價位落在一千七左右就可入手，真是實用又方便。

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第五名、ikiiki 伊崎

日本家電品牌「ikiiki伊崎」的二合一熱壓吐司機有藍、紅兩款，溫潤色系搭配獨特木紋把手，帶來幸福氛圍。

把手上附有活動把手扣，開蓋時不燙手、方便操作，還有安全認證塗層，不沾黏方便清潔，價格不到一千元，輕鬆享受早餐與午茶時光，就算是新手也很好入手。

第四名、LION HEART 獅子心

台灣品牌LION HEART獅子心專出家用點心機，「經典吐司機」雙烤盤設計，可自由變化多種美味，附加熱指示燈，操作超簡單。

另外，「三明治點心機」一次就可以壓出四個三明治，外皮酥脆、完全密封很適合帶出門野餐，深受網友喜愛，價位也相當親民，六七百塊就可以買到。

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第三名、recolte 麗克特

標榜「精緻小巧」的日本品牌recolte推出「Plaid厚燒格子三明治機」，2.5公分的厚燒烤盤擁有極佳的熱能快速傳導，只要2分半鐘就可完成烘烤，堪稱業界最快！

還有可調式5階段卡榫，最厚可達約5公分，法國長棍麵包也能壓，讓你輕鬆壓出厚燒美味。價位介於一千五上下，還有花紋、微笑、小小兵限定款可壓出可愛圖案，超適合網美打卡起來！

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第二名、BRUNO

日本時尚餐廚家居品牌「BRUNO」推出的熱壓三明治鬆餅機有著優雅的復古外型，上下均勻受熱，打造酥脆口感。還可直立收納、電源線纏繞底部，輕巧方便，價位兩千有找。

BRUNO還和Moomin嚕嚕米聯名，推出另一款雙烤盤，煎烤炒煮都難不倒，輕鬆享受美味時光，價位大約四千左右，想升級的網友們可以參考喔！

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第一名、Vitantonio

第一名就是我們熱壓界人稱「小V」的Vitantonio多功能計時鬆餅機啦！價位落在四千左右，高級享受獲得網友的一致推崇，有多達14種烤盤可搭配使用，不管是鬆餅、甜甜圈，還是鯛魚燒、杯子蛋糕，只要你想的到的，應有盡有。除了紅色、白色外，還推出夢幻紫色，一推出就熱銷一空，真的超美的！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月29日至2021年06月28日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熱壓吐司機、鬆餅機品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



