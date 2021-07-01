越醜越好吃？氣炸鍋甜點入門　「抹茶巴斯克乳酪蛋糕」零失敗好上手

鴨鴨手作烘焙食譜又來了！其實是因為抹茶粉買太多，所以決定來做我思思念念的抹茶巴斯克乳酪蛋糕，是乳酪蛋糕中最簡單也最輕易上手的喔，之前跟小芷媽媽也嘗試做過400次咖啡巴斯克乳酪蛋糕 ｜巴斯克乳酪蛋糕，這次挑戰抹茶口味。

抹茶巴斯克乳酪蛋糕｜做法與食譜 材料 奶油乳酪 450g、細砂糖 120g、雞蛋 3顆、鮮奶油 225g、低筋麵粉 10g、抹茶粉 10g、香草精 2.5g 需要器具 鋼盆、量杯、電動攪拌機、網篩、蛋糕模、鋁箔紙、烘培紙

所有食材在全聯都買得到，只要備好食材跟著做，幾乎零失敗。記得提前把奶油乳酪從冰箱拿出，切成小塊狀並攤平在烘焙紙上，這樣可以幫助快一點軟，或者也可以用微波爐跟隔水加熱的方式快速軟化。

拿起電動攪拌機，用中速攪打奶油乳酪直到變得非常柔滑，接著加入細砂糖，繼續攪打成麵糊狀，並且完全摸不到糖的顆粒感。

記得三顆雞蛋分次加入，每加一顆蛋時都要確保前一顆蛋已經混合均勻，別忘了把碗邊的麵糊都刮下來，確保沒有結塊。

取另一個碗，加入一部分鮮奶油接著把抹茶粉跟低筋麵粉過篩並充份混勻，沒有麵粉結塊後再倒入剩餘的鮮奶油也充分攪勻。

把剛調好的鮮奶油麵糊倒入奶油乳酪糊裡，再加入香草精跟檸檬汁，以低速攪打至麵糊變得滑順細緻。

將麵糊過篩

在烤模上舖兩層烘焙紙，稍後把過長的部份裁剪，保留突出烤模1.5~2吋的高度，然後緩慢將過篩的麵糊的倒入事先舖好烘焙紙的烤模裡。

第一次因為我們倒太多麵糊，所以不容易熟透，建議大家別跟我們一樣貪心，厚度約5公分左右就好。

氣炸鍋溫度設定參考

預熱180/5分

用鋁箔紙蓋住裝有蛋糕糊的烤模180氣炸13-15分

拿掉鋁箔紙200氣炸5分

呈現輕晃蛋糕時中間還沒有固化，而是會晃動的程度。當然如果覺得顏色不滿意再延長一下。

烤箱部分推薦溫度設定參考

預熱 220°C，烘焙 35-45分鐘

蓋鋁箔紙是為了成色更完美。

出爐後稍微放涼，讓蛋糕略略定型後再移除烤模讓蛋糕完全放涼，你可以溫溫的吃，或者冰過後再享用，都一樣美味。但我是建議放冰箱至少冰過一夜後，口感會更好。

抹茶控應該會很喜歡。

鴨鴨做法比較繁複也比較細緻講究，食材分次加而且還過篩，為了讓乳酪蛋糕吃起來更綿密細緻，但當然妳也可以選擇懶人做法，就是把所有食材全放進去攪拌，沒攪拌機用果汁機也行。

也可以參考小芷媽媽的這兩篇►400次咖啡巴斯克乳酪蛋糕｜巴斯克乳酪蛋糕，這蛋糕反正就是醜得很好吃，做法又簡單，妳可以隨性的多實驗幾種口味與做法，很好玩的。

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」