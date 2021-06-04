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週末上菜／防疫在家也要好好吃 小奢華鍋煎「日式豬排」
防疫在家自煮自食的日子，不知不覺來到了第三週，天天張羅三餐難免覺得了無新意，週末如果有時間，只要多花一點點心力，餐桌的風景就可以有些不一樣的變化。
上週突然很想念在餐廳吃排餐的愜意，決定把冷凍櫃的豬排拿來做成日式豬排，再搭上簡單的油醋沙拉，煞有其事的擺盤一下，再優雅地以刀叉用餐，心情瞬間就好了起來。
在家鮮少做油炸物，一來炸完剩餘的油難處置，二來不喜歡搞的滿室生煙，所以一率用鍋煎取代油炸。如果要更方便，可以先將豬排在鍋裡煎到兩面上色，再丟進烤箱把中心烤熟透。
豬排除了和豬排醬搭，很多人都不知道，其實和黃芥末也很合，微微的辛辣還有去油解膩的效果，別忘了放一點。
材料：
里肌豬排4片，每片約125公克
鹽和黑胡椒適量
麵粉1/2杯
雞蛋1顆
日式麵包粉1杯半
市售日式豬排醬適量
黃芥末醬適量
作法：
1. 將豬排白色油脂和紅肉接連的地方，用利刀切斷，這樣豬排煎熟後才不會收縮的太厲害。
2. 為了清理方便，可以先在豬排上下兩面都鋪上烘培紙，再拿肉鎚（沒有的話可以用桿麵棍代替）將肉片拍薄、拍鬆。
3. 取三個有點深度的中型盤，分別放進麵粉、打散的雞蛋和麵包粉。
4. 每一片豬排兩面都撒上適量鹽和黑胡椒調味，接著依序將豬排先均勻拍上一層薄薄的麵粉、再快速浸入蛋液中、最後裹上麵包粉，重複此步驟直到四片豬排都完成，靜置10分鐘讓麵包粉黏得更牢固。
5. 10分鐘後，將油鍋預熱，豬排下鍋，一面煎到麵包粉煮為金黃，再翻面煎，煎到兩面都呈漂亮的金黃色即完成。
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