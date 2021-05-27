在家防疫不無聊！9項烘焙新手必備工具　跟著食譜也能變高手

Shelly@ReadyGo

防疫期間你都在家做些什麼？烘焙也是個很棒的選擇！看著自己親手做的糕點一步一步成型，再從家人口中得到讚賞、認可，也是種成就感。不用擔心你是烘焙新手，只要準備以下基本器具，看著網路上許多網紅藝人、部落客的料理影片，跟著食譜做就沒問題啦~

#烤箱

想做烘焙先有一台烤箱！現在烤箱的種類百百種，該怎麼選擇？新手建議從電子控溫的烤箱下手，透過晶片來控制烤箱溫度增加精準度，此外，烤箱容量大的整體溫度較均勻，20-35L的烤箱是基本，可視需求挑選適合的大小。

#電子秤

烘焙講求精準，只要克數不對就可能會影響整體的味道，尤其是份量越小越需要斤斤計較，所以擁有一個電子秤，對於烘焙的成功率是大大加分的！

#量匙、量杯組

無論是食譜還是料理影片，通常在製作過程中都會以幾公克、幾匙、幾毫升為單位，來衡量食材，所以一組各種大小量匙、各種份量的量杯鐵定是實用的啦！

#造型模具

身為一個烘焙人，各式各樣的餅乾造型模具、蛋糕模具等肯定是買不完的，新手建議可從模具大小、有脫膜環扣設計的下手，提高脫膜成功機率，且以材質厚實、不易變形為主，避免烘烤之後定型效果不好。

#擀麵棍

做塔類、派皮、餅乾的時候，會需要把麵團壓扁，這時候時一個手感佳的擀麵棍是很重要的存在，才能把麵團擀的漂亮、均勻，對烘焙新手來說一般尺寸、木頭材質的擀麵棍就很夠用了！

#篩子

篩網多半拿來過篩乾性粉類及液體，去除雜質外也讓成品的口感更細膩，建議可以準備一粗一細的篩子，用來篩不同顆粒大小的食材，且要選擇不鏽鋼材質、有耳朵的，才方便清洗且能掛在容器上。

#烘焙紙

烘焙紙也是做蛋糕、餅乾等非常需要的一樣材料，讓你進烤箱烤完之後，成品可以順利的脫膜不沾黏。

#打蛋器

一台好的電動打蛋器、攪拌機可以幫你省事又省力，能夠快速地把蛋白打發，也能輕鬆攪拌均勻，絕對是新手不可或缺的烘焙器具。

#刮刀、鋼盆

刮刀和鋼盆是烘焙的基本配備，刮刀記得選耐高溫的材質，並建議選擇一體成形的，方便清潔也比較不會斷裂；而鋼盆也是烘焙過程中絕對必需的，不管是攪拌食材、隔水加熱都會用到，可自己選擇適合的大小。

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