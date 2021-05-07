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週末上菜／網路瘋傳懶人料理 一盤到底「烤番茄乳酪義大利麵」

聯合新聞網 / 姊弟煮廚

前陣子各大社群特別是抖音上，不分種族和國家，人人都在瘋這道一盤到底料理，因為作法簡易又美味，很快就造成一股大轟動。

芬蘭部落客Jenni Hayrinen曾在2018年時發表過一篇「烤菲達乳酪」的食譜，聽說當時這個作法一登出因為太受歡迎，還讓當地的超市好一陣子菲達乳酪都缺貨。

這裡的作法則是由Jenni的做法延伸而來，搭上番茄和蒜頭一起同烤，羊奶製成的菲達乳酪經高溫烘烤，熔化拌開後就像濃郁的義大利麵醬基底一樣，鹹鹹香香，還有烤後甜味濃縮倍增的小番茄，簡直太過癮了！


材料：

菲達乳酪（Feta Cheese）一塊，約226公克

小番茄700公克

蒜頭3顆，去皮拍鬆

橄欖油1/3杯

黑胡椒適量

義大利麵340公克

新鮮羅勒葉一大把

鹽適量（因為菲達乳酪有鹹味，鹽建議最後試試味道再決定用量）


作法：

1. 烤箱預熱200℃。

2. 取一個有邊烤盤，正中央放上菲達乳酪塊，周圍鋪上小番茄和蒜頭。均勻淋上橄欖油和撒上黑胡椒，番茄和黑胡椒、橄欖油一起拌勻（菲達乳酪不需要翻動），放進烤箱中層，烤約40分鐘。

3. 趁乳酪和番茄在烤的同時，煮開一大鍋水（並撒進一把鹽），將義大利麵煮熟，撈起瀝乾備用。

4. 40分鐘到後打開烤箱，看乳酪已經被烤至熔化，番茄也縮水、番茄皮破裂後即可取出。趁熱使點力將菲達乳酪攪開，和番茄拌勻。

5. 將義大利麵倒進烤盤中，撒進羅勒葉，全體攪拌均勻即完成。最後試試味道，加適量鹽調味。

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義大利麵 美食DIY DIY

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