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手作料理日常／療癒起士瀑布雞蛋早餐「爆漿起士蛋包」

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/Nini Tsai

從小在天母長大，附近有一間非常有名的美式餐廳叫做茉莉漢堡，讀書的時期，六日都會跟家人去茉莉漢堡吃早餐，其中杏利蛋是我非常愛吃的一道早餐，他們杏利蛋就是蛋包，裡面會有火腿塊跟起士，滑嫩的蛋加上火腿與起士的加持真的令人垂延三尺啊！

今天太太就來復刻一下好吃的杏利蛋，不過雞蛋裡面的餡料，捨棄了加工的火腿片，起士片換成焗烤起士絲，讓切開後的牽絲效果更好，最後再撒上現磨的胡椒，讓香味更棒，另外起士有些許鹹味了，不用另外再加鹽調味，口味吃比較重的朋友可以適量加點鹽或者是番茄醬哦。

材料：

雞蛋 3顆 

牛奶 約50ml

 奶油 10g

 黑胡椒 適量

 焗烤起士絲 約1杯

作法：

雞蛋與牛奶放入料理盆中攪拌均勻。

準備一只平底鍋開中小火，放入奶油融化。

奶油融化後倒入蛋液，從鍋邊慢慢用刮刀將蛋液往中間攪拌。

整體蛋液看起來快要凝固後放入起士絲。

等待一分鐘後將蛋包捲起，再煎一分鐘後即可盛盤。

好吃的爆漿起士蛋包就好囉！ 

再額外加點生菜看起來會更加豐富哦。

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

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起士 漢堡 早餐

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