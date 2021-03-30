手作料理日常／拯救過乾吐司的好料理「葡萄乾麵包布丁」
圖、文/ Nini Tsai
麵包布丁常常在我的日常生活中出現，因為它是拯救吐司過乾的好料理哦，而且不管是當早餐或者是下午的甜點都很適合，這次多加了葡萄跟以及蔓越莓乾，可以讓口味增加一點酸甜的美味。
除了用吐司也可以用長棍，麵包吸飽布丁液後再烤口感會變得軟綿，再加上雞蛋的香味，出爐後絕對是秒殺等級的料理哦。
材料：
吐司 1片
牛奶 80ml
雞蛋 1顆
砂糖 1大匙
葡萄乾與蔓越莓乾 1大匙
作法：
吐司切小塊。
葡萄乾與蔓越莓乾可先用牛奶泡十分鐘。
準備一個料理盆將雞蛋打散後加入牛奶、砂糖、葡萄乾及蔓越莓乾拌勻。
將吐司放在深烤盤中，再倒入布丁液。
將烤箱用180度預熱，烤20分鐘即可。
好吃的麵包布丁就完成囉！
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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