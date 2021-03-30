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手作料理日常／拯救過乾吐司的好料理「葡萄乾麵包布丁」

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

麵包布丁常常在我的日常生活中出現，因為它是拯救吐司過乾的好料理哦，而且不管是當早餐或者是下午的甜點都很適合，這次多加了葡萄跟以及蔓越莓乾，可以讓口味增加一點酸甜的美味。

除了用吐司也可以用長棍，麵包吸飽布丁液後再烤口感會變得軟綿，再加上雞蛋的香味，出爐後絕對是秒殺等級的料理哦。

材料：

吐司 1片

牛奶 80ml

雞蛋 1顆

砂糖 1大匙

葡萄乾與蔓越莓乾 1大匙

作法：

吐司切小塊。

葡萄乾與蔓越莓乾可先用牛奶泡十分鐘。

準備一個料理盆將雞蛋打散後加入牛奶、砂糖、葡萄乾及蔓越莓乾拌勻。

將吐司放在深烤盤中，再倒入布丁液。

將烤箱用180度預熱，烤20分鐘即可。

好吃的麵包布丁就完成囉！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

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吐司 麵包 早餐

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