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手作料理日常／網美系早點「鮮奶油草莓三明治」
圖、文/ Nini Tsai
日子好快已經三月底了，趕緊抓住草莓季的尾巴，台灣的草莓雖然個頭跟國外的比比較小顆，但是香氣超迷人，而且又香甜，今天就來做個網美系的早點鮮奶油草莓三明治吧！
柔軟的吐司抹上滑順的鮮奶油，再放入水果，一口咬下三種層次的口感實在是讓人難以忘懷，水果可以依照個人喜好來放，芒果、葡萄、橘子、奇異果、藍莓等都非常適合，鮮奶油也可以再加入可可粉變化成巧克力口味哦。
材料：
吐司 2片
鮮奶油 100ml
砂糖 1大匙
草莓 9顆
作法：
鮮奶油以及砂糖放入杯中，用攪拌棒打發。
打發至像圖片這種程度即可。
草莓洗淨後切除蒂頭。
將吐司切邊。
在砧板上鋪上保鮮膜，將吐司放上兩片都抹上薄薄一層鮮奶油，再鋪上草莓，再覆蓋少許的鮮奶油。
將另一片吐司蓋上用保鮮膜包覆好。
對切後將保鮮膜取出即可。
漂亮又好吃的鮮奶油草莓三明治就好囉！
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
想知道更多美食DIY分享，請上宅宅太太的日常
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