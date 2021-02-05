週末上菜／新年好彩頭「糙米臘腸蘿蔔糕」美味又好消化

聯合新聞網 / 姊弟煮廚

從前農曆新年總是在國外度過，為了能在異鄉感受到一絲絲的過節氣息，我們會特別空出一整個下午待在小廚房裡炊蘿蔔糕。今年終於久違地可以在台灣過年，蘿蔔糕這東西雖然在台灣簡直遍地都是，我們還是決定自個兒來做，和媽媽一起。

用糙米做蘿蔔糕的方法是我們從網上學來的，如果找不到壓倉的舊在來米（新的在來米做出來的蘿蔔糕容易出水），那麼糙米就是很好使用的替代米，而且還有個不容易脹氣的好處。

蘿蔔糕做起來其實沒有特別困難的地方，成功率應該有百分之九十五如此高，需要的僅是一些些耐心而已。例如一開始要耐心地把蝦米爆香，讓蝦米在鍋裡油中逼波逼波起舞，這是整條蘿蔔糕的香氣來源; 要有耐心地把蘿蔔條一根根地翻炒裹上油脂; 接著要有耐心地將蘿蔔悶出甜味、最後要按耐住性子，抑制自己一直想掀鍋的衝動，等待米糊完全蒸透…。

蒸好的蘿蔔糕，最好等降溫以後放進冰箱至少冷藏一夜，隔天再切片煎來吃，才不會四散的不成糕形和黏刀。對的，蘿蔔糕直到最後切片煎來吃，都要以耐心相待。


材料：

去皮白蘿蔔1800克

乾蝦米6大匙，事先用水稍微泡軟(約15分鐘)

臘腸2~3根，切碎

煮熟的糙米飯4杯

在來米粉4杯

地瓜粉1杯

鹽2小匙

白胡椒粉2小匙

油蔥酥5大匙


作法：

1. 白蘿蔔切成約筷子粗細的條狀; 刨下的外皮可以用鹽、麻油、醋和糖抓醃成小菜。

2. 將泡軟的蝦米略切小，進熱油鍋中大火翻炒爆香，炒至蝦米散發出香味、在油鍋中逼波逼波地跳; 接著放入臘腸翻炒，約2~3分鐘。

3. 放入蘿蔔條，繼續大火翻炒，讓每根蘿蔔都均勻沾裹上一層油脂後，鍋中倒入2杯飲用水，蓋上鍋蓋悶煮。看炒鍋邊緣冒出滾滾蒸氣時，轉成小火續悶，悶至蘿蔔變軟，約15分鐘。

4. 等待蘿蔔變軟的同時，來準備米漿：

將糙米飯和6杯飲用水倒進強力果汁機中，攪打成無顆粒的濃稠狀。取一個大攪拌盆，將糙米漿倒入盆中，接著加進在來米粉、地瓜粉和鹽，攪拌均勻。

5. 打開鍋蓋，加進白胡椒和蘿蔔炒勻，再倒入調和好的米漿，翻炒均勻至米糊幾乎不粘鍋時，熄火。最後均勻拌入油蔥酥。

6. 將蘿蔔米糊舀進模具中(如果不是不沾的模具，請先在模具內側抹上一層薄薄的油防沾)，拿湯匙背面沾點香油，將表面抹平。

7. 電鍋外放2杯水，將模具入鍋，蒸至全熟(拿筷子插入蘿蔔糕測試，取出筷子上沒有半生不熟的粉漿)即完成。

放涼的蘿蔔糕進冰箱冷藏一夜後再切片來煎，刀子上可抹些油防沾。

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