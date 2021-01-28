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手作料理日常／天然自製「蘋果茶」　在家享用甜美下午茶

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/Nini Tsai

冬天很容易會想喝甜甜的熱飲，在家自己煮杯天然的蘋果茶簡單又好喝，而且作法簡單，材料也非常好買，甚至應該都是家裡常備的食材。

這是基礎的蘋果茶基底，如果喜歡肉桂的味道，可以加少許肉桂粉或肉桂棒一起煮，或者是加柑橘類的水果可以再變化成綜合水果茶，看時令添加不同的水果。

煮好之後搭配甜點就可以好好的享用美好的午後時光。

材料：

蘋果（中型） 一顆

紅茶葉 5g

二砂 10g

水 600ml

作法：

蘋果洗淨後切小塊。

準備牛奶鍋（或湯鍋）注入600ml的水以及蘋果塊用中小火煮20分鐘。

接著放入紅茶葉煮三分鐘後關火。

放入二砂攪拌均勻就可以享用囉。

煮完之後放到壺中，天然又好喝的熱蘋果茶，完成。

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

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