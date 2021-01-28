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手作料理日常／天然自製「蘋果茶」 在家享用甜美下午茶
圖、文/Nini Tsai
冬天很容易會想喝甜甜的熱飲，在家自己煮杯天然的蘋果茶簡單又好喝，而且作法簡單，材料也非常好買，甚至應該都是家裡常備的食材。
這是基礎的蘋果茶基底，如果喜歡肉桂的味道，可以加少許肉桂粉或肉桂棒一起煮，或者是加柑橘類的水果可以再變化成綜合水果茶，看時令添加不同的水果。
煮好之後搭配甜點就可以好好的享用美好的午後時光。
材料：
蘋果（中型） 一顆
紅茶葉 5g
二砂 10g
水 600ml
作法：
蘋果洗淨後切小塊。
準備牛奶鍋（或湯鍋）注入600ml的水以及蘋果塊用中小火煮20分鐘。
接著放入紅茶葉煮三分鐘後關火。
放入二砂攪拌均勻就可以享用囉。
煮完之後放到壺中，天然又好喝的熱蘋果茶，完成。
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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