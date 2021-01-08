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週末上菜／廚房必備調料 自製萬用「黃豆酥」
豆酥常被歸類為又鹹又油，且不太健康的重口味調料，其實只要自己在家做，就能夠好好掌握油量與鹹度，還能確保用到的是最新鮮的黃豆。
不用等到打豆漿有剩下豆渣時才能做豆酥，直接把黃豆烤酥後打碎來做就行了。烤後的香脆黃豆平時就可以當成零嘴來吃，也可以和果乾或其他堅果一起混合著吃。
豆酥打好以後放進密封罐中冷藏，要用前先在鍋中熱油，再將豆酥入鍋翻炒至起泡，趁熱澆上菜餚。
材料：
乾黃豆半杯，洗淨瀝乾
烤過的白芝麻1大匙
蒜頭1瓣，去皮
薑片1片
蔥1支，切段
辣椒1小根，切片
醬油1/2小匙
油3大匙
鹽適量
糖1小匙
白胡椒適量
作法：
1. 烤箱預熱120℃，將黃豆平鋪一層在烤盤上，烤約30分鐘; 烤至15分鐘時，翻攪一下黃豆幫助平均受熱。30分鐘後，看黃豆烤至上色微裂、散發出香味，取出放涼。
2. 將所有材料放進食物調理機中打碎，即完成豆酥。
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