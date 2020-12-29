聽新聞
test
0:00 / 0:00
手作料理日常／療癒系早餐「榛果可可派皮鬆餅」
圖、文/Nini Tsai
冬天的早晨有時候會很想吃一些很甜很甜的早餐，今天這道榛果可可派皮鬆餅完全可以滿足到想吃甜的念頭。利用家裡常備的派皮，一片抹上巧克力榛果醬，再覆蓋一片，放進鬆餅機中烘烤一下就可以輕鬆完成，上桌後撒上可可粉，超級濃郁的榛果可可派皮鬆餅就好囉，用派皮做鬆餅口感香、酥、鬆，完全顛覆以往鬆餅的口感，而且非常方便！
家裡如果沒有鬆餅機的話，也可以利用烤箱來烘烤，程序一樣，只要最後將派皮四周用叉子壓出花紋（在餅皮上可抹上蛋液），放進烤箱用，180度烤約15分鐘就可以囉。
材料：
派皮 4片
巧克力榛果醬 2大匙
可可粉 1茶匙
作法：
將派皮切成跟鬆餅機一樣大小的方狀。
在一片派皮上抹上巧克力榛果醬，盡量往中間抹不要太靠近周圍。
覆蓋另一片未抹醬料的派皮。
放進預熱好的鬆餅機，烘烤5分鐘。
取出後撒上可可粉，完成。
超好吃又簡單的榛果可可派皮鬆餅就好囉！
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
想知道更多美食DIY分享，請上宅宅太太的日常
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言