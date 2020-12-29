手作料理日常／療癒系早餐「榛果可可派皮鬆餅」

圖、文/Nini Tsai

冬天的早晨有時候會很想吃一些很甜很甜的早餐，今天這道榛果可可派皮鬆餅完全可以滿足到想吃甜的念頭。利用家裡常備的派皮，一片抹上巧克力榛果醬，再覆蓋一片，放進鬆餅機中烘烤一下就可以輕鬆完成，上桌後撒上可可粉，超級濃郁的榛果可可派皮鬆餅就好囉，用派皮做鬆餅口感香、酥、鬆，完全顛覆以往鬆餅的口感，而且非常方便！

家裡如果沒有鬆餅機的話，也可以利用烤箱來烘烤，程序一樣，只要最後將派皮四周用叉子壓出花紋（在餅皮上可抹上蛋液），放進烤箱用，180度烤約15分鐘就可以囉。

材料：

派皮 4片

巧克力榛果醬 2大匙

可可粉 1茶匙

作法：

將派皮切成跟鬆餅機一樣大小的方狀。

在一片派皮上抹上巧克力榛果醬，盡量往中間抹不要太靠近周圍。

覆蓋另一片未抹醬料的派皮。

放進預熱好的鬆餅機，烘烤5分鐘。

取出後撒上可可粉，完成。

超好吃又簡單的榛果可可派皮鬆餅就好囉！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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