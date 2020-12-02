手作料理日常／濃郁大滿足的早餐：花生醬厚蛋三明治
圖、文/ Nini Tsai
還記得前幾年去日本旅遊住旅館時，住宿的早餐就是厚蛋三明治，第一次吃到真的是驚為天人，在外層吐司烘烤的酥脆，中間夾上一層厚厚又軟綿的煎雞蛋，光是看起來就很過癮，吃起來更是令人讚嘆。
回國後，早餐有時候想到就會做厚蛋三明治，如果當天想要吃鹹口味的話，就會多煎培根碎放入，再鋪上生菜，當然一樣要有令人滿足的厚蛋，想吃甜鹹口味的話，當然就是選擇今天要跟大家介紹的花生醬厚蛋吐司，花生醬可以選擇無顆粒款的會更加順口，再搭配上柔軟的吐司，不經過烘烤，整體咬下會更柔順。
厚蛋的作法如果有玉子燒方鍋的話會很好做，但家裡沒有的人也沒關係，一般的平底鍋也可以做哦，這次就是用平底鍋來示範。
材料：
吐司 2片
雞蛋 2顆
牛奶 50ml
美乃滋 1茶匙
花生醬 1大匙
鹽 少許
奶油 10g
作法：
雞蛋與牛奶打入料理盆中攪拌均勻。
吐司切邊（視個人喜好）。
在平底鍋中放入奶油融化後倒入蛋液，
看見旁邊開始凝固後，慢慢的從旁邊輕推蛋液到中間，
凝固到差不多八成後翻面推成吐司大小。
一片吐司抹上美乃滋，一片吐司抹上花生醬。
將厚蛋放在美乃滋那片吐司上，撒上鹽，蓋上花生醬吐司，對切即可完成。
好吃柔軟又濃郁的花生醬厚蛋三明治就完成囉。
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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