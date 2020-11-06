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週末上菜／微涼的療癒甜甜 自製濃郁「牛奶巧克力醬」

聯合新聞網 / 姊弟煮廚

氣溫一降，嗜吃甜食的慾望就會蠢蠢欲動，像是最近迷戀上的這款製作起來快速，成果卻奇好、特濃郁的巧克力醬。

我們除了用它來搭配草莓等帶點酸勁的水果外，也拿來沾裹與夾在餅乾裡，或在想喝巧克力牛奶的時候，舀個滿滿一大匙和牛奶攪拌均勻，冷喝熱喝都療癒。


材料：

苦甜巧克力2杯，略切碎

牛奶1杯


作法：

1. 取一個方便攪拌的耐熱玻璃碗，放進1杯巧克力和牛奶，進微波爐加熱至巧克力熔化、和牛奶攪勻。（家中如果沒有微波爐，也可以將牛奶和巧克力放進小湯鍋中，以小火慢慢加熱至巧克力熔化，和牛奶攪勻。）

2. 趁牛奶還溫熱時，放進剩下的1杯巧克力攪拌均勻，最後呈濃郁的巧克力醬即完成。待稍微降溫後，可以倒進氣密玻璃瓶中冷藏保存。

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巧克力 美食DIY

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