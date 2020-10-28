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手作料理日常／秋日應景小點心「焦糖爆米花」
圖、文/Nini Tsai
每次去電影院看電影總是會買上一份大份的爆米花，那甜蜜香脆的焦糖口味總是深得我心。
最近一直下雨，懶得出門看電影，不如自己做一份焦糖爆米花宅在家追劇吧，這次做的焦糖爆米花是用楓糖的版本，楓糖版多了一股秋日的氣息，如果想要增加口感的話，還可以再另外加入杏仁角哦。
材料：
爆米花 一杯
奶油80g
楓糖漿 40g
作法：
將20g奶油以及爆米花放入深鍋中加蓋，開中火直到聽到爆米花開始爆開之後轉小火一分鐘再關火。
取另一個平底不沾鍋，放入60g奶油及楓糖，用小火不停地攪拌，直到整體變濃稠。
將焦糖倒入爆米花中攪拌均勻就完成囉。
是不是很簡單啊！
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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