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超人氣地中海料理／黃檸檬橄欖油蒜片蝦 搭法國長棍麵包片

聯合報 / 文／謝長勝（馬可老師）
黃檸檬橄欖油蒜片蝦，搭法國長棍麵包片一起吃最對味。圖／台灣廣廈提供
黃檸檬橄欖油蒜片蝦，搭法國長棍麵包片一起吃最對味。圖／台灣廣廈提供

專業「品油師&廚師」馬可老師有25年廚師經歷，他也曾因忙碌、不規律的飲食生活，一度發胖到118公斤。決心從飲食改造自己的他，透過身體力行，鑽研全球受到高度討論的地中海料理方式，並考取全亞洲僅少數人通過的義大利高階品油師認證，設計出多款符合亞洲習慣、方便執行的菜單，其中這一道「黃檸檬橄欖油蒜片蝦」當作開胃菜很美味，搭法國長棍麵包片當一餐超幸福，吃貨們快來學學看！

※說明：本文為一般料理用食譜，僅供日常烹調參考，如已有各項身體症狀諮詢請就醫，以專業醫院為準。

【黃檸檬橄欖油蒜片蝦 搭法國長棍麵包片】

料理形式：開胃菜

橄欖油調性：溫潤

烹調時間：20分鐘

在法國麵包片上擺放各式佐料的Tapas，是西班牙的飲食文化代表，大多是一口大小，在當地做為前菜或下酒菜。這道就是經典的Tapas 之一。

蝦子浸泡在以大蒜、乾辣椒為底煸香的橄欖油中，吃下的每一口都能感受到海味、蒜香以及橄欖香氛。同時也能攝取到大量的橄欖油營養。

黃檸檬橄欖油蒜片蝦材料。圖／台灣廣廈提供
黃檸檬橄欖油蒜片蝦材料。圖／台灣廣廈提供

● 材料（4人份）

食材

海蝦 600g

蒜仁 50g（大約10瓣）_切片

乾辣椒 5g

新鮮巴西里 5g_切碎

橄欖油 100cc

黃檸檬汁 20cc

法國長棍麵包 150g（大約1/2條）_切厚片

調味料

海鹽 1/4大匙

黑胡椒碎 1/4大匙

將蒜片與乾辣椒放入熱油中，煸到香氣出來且變色即可，注意蒜片不要煸過久，以免產生苦味。圖／台灣廣廈提供
將蒜片與乾辣椒放入熱油中，煸到香氣出來且變色即可，注意蒜片不要煸過久，以免產生苦味。圖／台灣廣廈提供

● 作法

1. 海蝦去殼去腸泥，洗淨擦乾備用。

2. 取一平底鍋倒入橄欖油，開中火等待油溫到達約160 度的工作溫度之後，轉小火放入蒜片、乾辣椒煸香，當蒜片變成金黃色後再放入海蝦。將蒜片與乾辣椒放入熱油中，煸到香氣出來且變色即可，注意蒜片不要煸過久，以免產生苦味。

3. 海蝦剛下鍋時不要翻動，以免斷裂，等到一面變色後再翻面，待兩面都熟成變色了，放入巴西里與調味料拌炒一下，然後轉中火，淋上黃檸檬汁再煮一下即可。

4. 盛盤，搭配法國長棍麵包片享用。

● MARCO'S TIPS

法國長棍麵包光是沾蒜片蝦鍋中的橄欖油就很好吃，也可以把製作完成的蒜片蝦放到麵包上一起吃。

● 作者介紹：謝長勝（馬可），廚師經歷超過25年。體重曾經達118公斤，成功減重36公斤未復胖。為了進一步鑽研地中海料理，投入品油師的世界，取得全亞洲地區僅少數人成功考取的高階品油師證照。擅長將橄欖油融入台灣在地食材，做出符合台灣家庭的地中海飲食。

【以上摘文選自《高代謝地中海料理》、作者：謝長勝（馬可）、圖文提供：台灣廣廈、整理：記者柯意如】

書名／《高代謝地中海料理》、作者／謝長勝（馬可）、圖／台灣廣廈提供
書名／《高代謝地中海料理》、作者／謝長勝（馬可）、圖／台灣廣廈提供

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麵包 法國 巴西 義大利 下酒菜

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