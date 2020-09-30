手作料理日常／酸甜沁涼好滋味「蜜柚咖啡」

圖、文/ Nini Tsai

西西里檸檬咖啡在台灣已經風靡一陣子了，這次太太要來介紹，葡萄柚口味的冰咖啡-蜜柚咖啡！

坊間的蜜柚咖啡是用蜜柚醬，但是甜度頗高，自己動手做，可以喝到天然又新鮮的蜜柚咖啡，而且會有漂亮的漸層，做法非常簡單，在杯中放入冰塊，加入一顆葡萄柚的果汁，再加上二分一大匙的蜂蜜攪拌攪拌，再放入一份濃縮咖啡，喝起來比西西里檸檬咖啡更加順口，又有葡萄柚的香味，是屬於清爽的咖啡飲品，如果喜歡氣泡感的話，也可以再額外加入氣泡水！

甜度可以調整為自己喜歡的甜度，如果不喜歡蜂蜜味，用二砂自己熬煮糖水加入也很不錯哦。

材料：

濃縮咖啡 一份

葡萄柚 一顆

蜂蜜 二分之一大匙

作法：

將葡萄柚搾汁備用。

準備玻璃杯，倒入冰塊、葡萄柚汁及蜂蜜攪拌均勻，緩慢倒入濃縮咖啡就好囉。

好喝的蜜柚咖啡完成囉！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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