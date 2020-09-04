週末上菜／切切拌拌快速上桌！「義式番茄沙拉Bruschetta」

一年之中最喜歡夏末到入秋的這段時間，陽光依舊燦爛但是不再炙熱，到了下午就有微風徐徐地吹，而且，現在還是祖傳番茄(heirloom tomatoes)的生產季節。

祖傳番茄有其他品種番茄都比不上的濃郁香氣，運氣好的話還能挑撿到幾顆甜如蜜的，絕對只有生食這個選項才不會浪費如此上等的美味，拿來做義式Bruschetta沙拉最為合適。

番茄一碰到鹽就會瘋狂出水，所以通常我們只在要吃前才撒上鹽調味，這樣以利保存。烤熱的麵包切片上先用蒜頭輕輕抹一抹，就能有恰到好處但不過重的蒜味，再舀起一匙bruschetta鋪上，是我們鍾愛的吃法。





材料：

番茄約700公克（大型番茄切小塊，小番茄對半切）

羅勒葉1大把

橄欖油適量

巴薩米克醋適量

黑胡椒適量





作法：

將番茄、羅勒和橄欖油在大碗內翻拌，接著倒入少量巴薩米克醋攪拌均勻，一邊嚐嚐味道一邊調整巴薩米克醋的用量; 最後撒進黑胡椒，全部攪勻即完成。享用前再撒上一點鹽調味。

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