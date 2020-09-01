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手作日常料理／進烤箱囉！熱熱吃的溫蔬菜
圖、文/Nini Tsai
夏天很常會沒有胃口，吃些生菜沙拉又覺得太生冷，這個時候呢，用烤的溫蔬菜會是最佳的選擇哦，而且也非常適合當清冰箱的料理（笑），平時買菜可以買些耐放的根莖類，煎煮炒炸都適合，懶人當然就是進烤箱烤囉！喜歡清爽一點的口感調味只要加海鹽跟橄欖油就可以了，喜歡比較多層次風味的話可以加一些自己喜歡的香料粉或者是擠點檸檬增加一點香味也很不錯哦。
蔬菜用烤的好處是當餐吃不完，帶便當也非常適合，也可以沾醬吃，肉食主義者，也可以放一塊醃過的雞胸肉一起烤，多一點蛋白質來源也是很不錯的。
材料：
杏鮑菇 一根
玉米筍 五根
球芽甘藍 十顆
大蒜 兩瓣
橄欖油 一大匙
海鹽 一茶匙
作法：
大蒜輕壓去皮。
杏鮑菇切塊。
玉米筍對半斜切。
球芽甘藍切除根部對半切再剝除老舊的葉片。
準備一個烤盤，將所有材料放入，攪拌均勻。 放進烤箱用一百八十度烤15分鐘就好囉！
健康營養的溫沙拉，完成囉！
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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