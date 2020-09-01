手作日常料理／進烤箱囉！熱熱吃的溫蔬菜

熱烤起士三明治做法跟材料很簡單，基本材料只要吐司、奶油以及起士，當然也可以加入其他材料做出變化型的熱烤起士三明治，喜歡吃辣的話，除了起士當內餡加點墨西哥辣椒有點酸酸辣辣的帶勁又夠味，喜歡水果風味的話，加點切的薄薄的水蜜桃片或者是蘋果片，這兩種水果跟起士以及奶油也非常搭，基本上就是除了基本材料外可以自行搭配喜歡的口味。

2020-07-29 10:01