週末上菜／消暑又健康 自製「奇亞籽檸檬飲」

奇亞籽飲在加州是很夯的飲料，有藍莓、草莓、巴西莓、紅石榴等各式各樣的口味，有點類似國外版的含珍珠飲料，小小一瓶就要價5塊美金，所以我們還是大多在家自己調配。

奇亞籽的蛋白質、鈣質、鐵質含量都非常豐富，抗氧化功能甚至比藍莓還要強大，可以整粒食用也不會影響消化，不過最好還是要等奇亞籽充分吸收水分，變得像小青蛙蛋一樣一顆顆膨脹起來再喝，肚子會比較舒服; 奇亞籽一旦遇到水就要盡快攪開，不然容易結成塊。

我們常做的是這個最單純的檸檬汁兌上楓糖的口味，有時候也會用椰子水來取代冰水，加上氣泡水的話，喝起來就有點像可口可樂推出的Fresca加味汽水了。





材料：

冰飲用水1又1/2杯

奇亞籽1又1/2大匙

現擠黃檸檬汁2大匙

楓糖或蜂蜜2小匙





作法：

1. 將水和奇亞籽倒入玻璃瓶中，立刻用湯匙攪拌均勻。

2. 加入檸檬汁楓糖，再次攪勻，放進冰箱靜置20~30分鐘，待奇亞籽膨脹即完成。

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