500卡便當備餐大法／一次做四個！泰式打拋雞肉便當
為了降低熱量而親手做的便當，除了一般的中西式口味，還可以變化出什麼風味？不妨來試試泰式料理打拋肉便當，蔬菜搭配肉類營養低卡，異國風味的調味方式，讓人在夏日胃口大開。
【一次做好四餐！泰式打拋雞肉便當】
● 營養分析：每一餐份總熱量
熱量：483 kcal
蛋白質：36.7 g
脂質：9.2 g
碳水化合物：59.7 g
鹽分：4.2 g
【主菜：打拋雞胸肉】
沾裹上溫泉蛋後調味恰到好處
● 材料（本食譜為4份）
雞胸肉（去皮）⋯400g
鹽⋯1/2 小匙
胡椒⋯少許
洋蔥⋯1/2 個
蒜頭⋯1 瓣
生薑⋯1 小塊
紅甜椒⋯1 個
青椒⋯2 個
櫻花蝦（乾燥）⋯5g
麻油⋯1 小匙
五穀雜糧飯⋯600g
溫泉蛋⋯4 個
● 材料A：
乾燥羅勒⋯1 小匙
魚露⋯2 大匙
蠔油⋯2 大匙
● 作法
1 洋蔥、蒜頭、生薑切末。
2 甜椒、青椒切成1cm 的小丁。
3 雞肉切成1cm 小丁，再撒上鹽、胡椒。
4 麻油倒入平底鍋中以中火燒熱，將1拌炒至爆香，加入3、櫻花蝦繼續拌炒。
5 熄火，加入2、材料A 混合均勻，再放涼。
6 將5盛在冷卻的五穀雜糧飯上。享用前一刻再擺上溫泉蛋。
POINT：若冷凍備餐便當內不會放溫泉蛋。復熱完成後再擺上蛋享用。
【以上摘文選自《增肌．減脂．高蛋白 MEAL PREP備餐便當》、作者： 牛尾理恵、譯者： 蔡麗蓉、圖文提供：采實文化、整理：記者柯意如】
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