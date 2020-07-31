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500卡便當備餐大法／一次做四個！泰式打拋雞肉便當

聯合報 / 文／牛尾理恵（營養師）
一口氣做出好幾個便當，省時省力，是現在最流行的備餐大法。圖／采實文化
一口氣做出好幾個便當，省時省力，是現在最流行的備餐大法。圖／采實文化

為了降低熱量而親手做的便當，除了一般的中西式口味，還可以變化出什麼風味？不妨來試試泰式料理打拋肉便當，蔬菜搭配肉類營養低卡，異國風味的調味方式，讓人在夏日胃口大開。

【一次做好四餐！泰式打拋雞肉便當】

● 營養分析：每一餐份總熱量

熱量：483 kcal

蛋白質：36.7 g

脂質：9.2 g

碳水化合物：59.7 g

鹽分：4.2 g

【主菜：打拋雞胸肉】

沾裹上溫泉蛋後調味恰到好處

泰式打拋雞肉便當。圖／采實文化
泰式打拋雞肉便當。圖／采實文化

● 材料（本食譜為4份）

雞胸肉（去皮）⋯400g

鹽⋯1/2 小匙

胡椒⋯少許

洋蔥⋯1/2 個

蒜頭⋯1 瓣

生薑⋯1 小塊

紅甜椒⋯1 個

青椒⋯2 個

櫻花蝦（乾燥）⋯5g

麻油⋯1 小匙

五穀雜糧飯⋯600g

溫泉蛋⋯4 個

● 材料A：

乾燥羅勒⋯1 小匙

魚露⋯2 大匙

蠔油⋯2 大匙

泰式打拋雞肉便當一餐份。圖／采實文化
泰式打拋雞肉便當一餐份。圖／采實文化

● 作法

1 洋蔥、蒜頭、生薑切末。

2 甜椒、青椒切成1cm 的小丁。

3 雞肉切成1cm 小丁，再撒上鹽、胡椒。

4 麻油倒入平底鍋中以中火燒熱，將1拌炒至爆香，加入3、櫻花蝦繼續拌炒。

5 熄火，加入2、材料A 混合均勻，再放涼。

6 將5盛在冷卻的五穀雜糧飯上。享用前一刻再擺上溫泉蛋。

POINT：若冷凍備餐便當內不會放溫泉蛋。復熱完成後再擺上蛋享用。

【以上摘文選自《增肌．減脂．高蛋白 MEAL PREP備餐便當》、作者： 牛尾理恵、譯者： 蔡麗蓉、圖文提供：采實文化、整理：記者柯意如】

書名／《增肌．減脂．高蛋白 MEAL PREP備餐便當》、作者／牛尾理恵、譯者／蔡麗蓉、圖／采實文化提供
書名／《增肌．減脂．高蛋白 MEAL PREP備餐便當》、作者／牛尾理恵、譯者／蔡麗蓉、圖／采實文化提供

便當 泰式料理

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