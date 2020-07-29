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手作料理日常／吐司控最愛「熱烤起士三明治」Grilled Cheese Sandwich

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

太太是一名吐司控，簡單的烤土司抹上奶油一次就可以完食三片，更不用說起士也是最愛，將這些元素全部加在一起就是最撫慰人心的熱烤起士三明治了！

熱烤起士三明治做法跟材料很簡單，基本材料只要吐司、奶油以及起士，當然也可以加入其他材料做出變化型的熱烤起士三明治，喜歡吃辣的話，除了起士當內餡加點墨西哥辣椒有點酸酸辣辣的帶勁又夠味，喜歡水果風味的話，加點切的薄薄的水蜜桃片或者是蘋果片，這兩種水果跟起士以及奶油也非常搭，基本上就是除了基本材料外可以自行搭配喜歡的口味。

吐司抹上無鹽奶油（起士本身有鹹味，所以使用無鹽奶油）煎的酥香油油的，夾心的起士透過吐司煎熱融化後，切開牽絲的樣子真的是會令人食指大動，除了早餐之外，下午點心或宵夜吃都非常棒，趕快來試試看吧。

材料：（一人份）

吐司 兩片

高達起士 一片

切達起士 兩片

奶油 約十克

作法：

將吐司一面均勻的抹上奶油。

將鐵板加熱後將兩面吐司抹有奶油那面朝下用小火煎。

煎的同時，將一片吐司放上切達起士以及高達起士。

將另外一片吐司蓋上繼續用小火煎。

此時可用鏟子稍微輕壓吐司。

兩面煎至金黃色即可起鍋，離開鐵板後對切就完成囉！

看著融化的起士，口水都快流出來了！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

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起士 吐司 三明治

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