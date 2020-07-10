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女孩的夏天涼麵午餐：泰式櫛瓜麵

聯合新聞網 / 文／咩莉•煮食
清爽的夏日泰式櫛瓜麵，宛如翠綠的涼麵。佐酸辣醋醃白菜、檸香杏鮑菇、洋蔥蘿蔔豬肉味噌湯。圖／野人文化
清爽的夏日泰式櫛瓜麵，宛如翠綠的涼麵。佐酸辣醋醃白菜、檸香杏鮑菇、洋蔥蘿蔔豬肉味噌湯。圖／野人文化

一個人在家開伙，更要好好款待自己！自己煮食也能吃得清爽精緻，只要充分利用各種天然食材的特性，即使正在進行飲食控制一樣吃得好滿足，今天跟著人氣部落客「咩莉•煮食」一起來學習這道「泰式櫛瓜麵」，以人氣明星蔬菜櫛瓜刨絲取代麵條的做法，沒有胃口的夏天也能吃巧吃好，擺盤也要美美的喔。

【女孩的夏天涼麵：泰式櫛瓜麵】

櫛瓜的質地較鬆、容易入味；每條綠色的麵都沾上了開胃的泰式醬汁，吃起來清爽又過癮。還搭配了胡蘿蔔和炒蛋絲，一脆一軟，顏色和口感都更上一個檔次。

今年夏天的涼麵要不要改吃這款啊？

● 材料準備：

櫛瓜　1/2根（100g）

胡蘿蔔　1/3根（50g）

香菜　少許

蛋　1顆

● 調味料：

醬油　1/2大匙

蜂蜜　1大匙

檸檬汁　1大匙

泰式甜辣醬　1大匙

蒜　2∼3瓣

魚露　5滴

● 作法：

1. 蒜切碎後與蜂蜜、醬油、泰式甜辣醬、魚露和檸檬汁混合成醬料。

2. 雞蛋打散後，將蛋液倒入鍋中，小火煎成蛋皮後切絲待用。

3. 將櫛瓜、胡蘿蔔先刨成絲；如果沒有刨絲刀的話，也可以直接用刀先將櫛瓜、胡蘿蔔片成薄片，再切條。

4. 起鍋熱油，先放入胡蘿蔔與醬汁快速炒勻，再加入櫛瓜絲、蛋絲，翻炒均勻（約1分鐘）後即可出鍋，裝盤撒上香菜碎即完成。

● TIPS：

注意事項：櫛瓜快熟、不用炒太久；過度上色顯焦就不好看了。

擺盤：跟捲一般的義大利麵方式一樣；用長筷子或是食物夾，將櫛瓜、胡蘿蔔麵條和蛋絲平均捲在筷子或食物夾上。接著將捲好的麵條連同捲麵餐具一起移動到盤子上，最後再將餐具抽走即完成。

【以上摘文選自《一個人的優雅煮食》、作者：咩莉•煮食、圖文提供：野人文化、整理：記者柯意如】

書名／《一個人的優雅煮食》、作者／咩莉•煮食、圖／野人文化提供
書名／《一個人的優雅煮食》、作者／咩莉•煮食、圖／野人文化提供

義大利麵

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