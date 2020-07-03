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週末上菜／熱天裡的清爽菜「日式番茄豆腐沙拉」

聯合新聞網 / 姊弟煮廚

聽說端午節過後，夏天才是真的到來，這幾天真是見識到了，實在好熱太熱有夠熱！

這麼難熬的熱天，能在廚房少待一秒是一秒，但是飯還是得照吃怎麼辦呢，就弄些只要切切拌拌，不用開火的清爽菜就好，像是這道從卡布里沙拉發想變奏出來的日式番茄豆腐沙拉。

這是紐約名廚David Chang在他的餐廳裡供應的一道菜，在他的菜裡頭常會看見亞洲元素，例如把卡布里沙拉裡的馬扎瑞拉起司換成豆腐切片，橄欖油裡添點麻油，羅勒葉換成青蘇絲。如果買不到青蘇，可以和我們一樣換成海苔，風味一樣好呢！


材料：

豆腐1盒，切塊

牛番茄2顆，切片

麻油1/2小匙

油3小匙

醬油2小匙

雪莉醋1/2小匙

海苔絲適量

白芝麻粒適量


作法：

1. 一片豆腐、一片番茄交疊放在盤裡。

2. 白芝麻粒放進平底鍋裡，用小火炒至金黃色、散發出香味，約3-5分鐘; 中間要不時晃晃鍋或翻炒以防燒焦，放涼備用。

3. 將麻油、油、醬油、醋在小碗裡攪拌，均勻淋在豆腐和番茄上，鋪上海苔絲、撒上芝麻粒即完成。

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沙拉 紐約 上海

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