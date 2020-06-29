減重好好吃正餐／營養師400卡料理：蒲燒鯛魚定食

很多人想要問，減重期間可不可以好好吃一頓正餐？營養師呂孟凡說，正因為減重是一件不算容易，更需要持之以恆，也絕對不能不吃澱粉，重要的是慎選食材，就能吃得好又吃得飽。

先拋棄充滿壓力的偏激減肥法，從了解能量消耗的營養學開始學習，每日攝取均衡適量的營養，才能慢慢抵達想要的瘦身終點。今日上菜的「蒲燒鯛魚定食」，有菜有魚有飯，熱量只有400卡，一餐好滿足，跟著營養師一起來做做看吧！

【蒲燒鯛魚定食】

總熱量：407.8大卡

一、材料：

● 蒲燒鯛魚：鯛魚片100公克、醬油 1又1/2大匙、味醂1又1/2小匙、糖1/2小匙、米酒 1又1/2大匙、水1大匙

● 彩蔬佃煮：秋葵30公克、紅蘿蔔20公克、秀珍菇 20公克、玉米筍 30公克、鰹魚醬油 2大匙、味醂2小匙、水1碗

● 香煎雞蛋豆腐：雞蛋豆腐50公克、植物油1又1/2小匙

● 毛豆糙米飯：毛豆8公克、白米16公克、糙米16公克、水40毫升

二、作法：

● 蒲燒鯛魚：鯛魚片洗淨後備用，先將蒲燒鯛魚的醬汁混勻，入鍋中以大火煮滾（因為一次煮的量少，建議避免使用底面積太大的鍋子，以免難以將鯛魚浸泡在醬汁中），轉小火，放入鯛魚片，將底下的醬汁反覆撈起淋在鯛魚片上，至鯛魚片熟透且醬汁變得濃稠即可。

● 彩蔬佃煮：食材洗淨、紅蘿蔔削皮切成圓片，湯汁材料混合均勻以大火煮滾後轉中火，依序先放入較不易煮熟的紅蘿蔔片及玉米筍，接著放入秋葵以及珊瑚菇，蔬菜煮熟後即可關火，避免煮太久造成蔬菜的口感不好，顏色也不好看。

● 香煎雞蛋豆腐：雞蛋豆腐切1.5公分厚的片狀（太薄不好煎），熱油，將雞蛋豆腐煎至雙面皆上色即可。

三、營養師小筆記：

1.鯛魚脂肪含量低且價錢便宜，是減重時的的優質蛋白質類食材。

2.味醂的碳水化合物比例較高，本道食譜用毛豆取代一部份米飯，可降低碳水化合物的比例。

※作者介紹：呂孟凡，七年醫學中心臨床營養師經歷，喜歡畫畫、烹飪。在職時營養門診有許多減重成功的個案，同時擔任減重暨代謝手術中心的負責營養師。曾任台大醫院營養師。

【以上摘文選自《健康吃．營養瘦》、作者：呂孟凡、圖文：尖端出版社提供、整理：記者柯意如】

書名／《健康吃．營養瘦》、作者／呂孟凡、圖／尖端出版社提供

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