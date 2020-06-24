海頓媽媽的烘焙實驗廚房／柴犬鮮奶湯圓、狗狗掌形Q湯圓

熱愛烘焙的職業婦女–海頓媽媽，要來教大家自製可愛的小點心，可以跟家裡的小朋友一起分享，好吃好玩而且一點都不困難喔！

圖／幸福文化提供 圖／幸福文化提供

【海頓媽媽說】

每次煮湯圓，看到可愛的湯圓們在鍋裡滾啊滾的，好療癒啊！用純鮮奶不加一滴水，再加上簡單的懶人法，做可愛湯圓一點也不難喔！

【材料準備】

糯米粉⋯⋯50g

全脂牛奶⋯⋯40g

可可粉⋯⋯少許

竹炭粉⋯⋯少許

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【製作步驟】

1.將糯米粉和全脂牛奶放入碗裡，揉成糯米團（糯米粉因品牌有些許不同，可以自行增減牛奶的份量，像粘土一樣可捏塑的質感即可）。

2.取適量糯米團，加入少許可可粉，揉成淺咖啡色的糯米團。再取少許糯米團，加入少許竹炭粉，揉成黑色的糯米團。

3.雙手搓揉成一個圓。

4.輕輕按壓成扁圓狀。

5.取少許白色糯米團，分成兩等份，再捏成三角形當作柴犬的耳朵，黏在頭上。耳朵裡面再粘上小一點的咖啡色糯米團。

6.搓一個小圓的白色糯米團，擺在兩色交接處的中心位置。

7.取少許黑色糯米團，捏出兩個眼睛和鼻子，黏在頭上，在臉的上方，眉間處粘上兩個小白點。完成的湯圓可以先放在烘焙紙上

8.煮一鍋開水，記得水滾後才能放入湯圓。約煮5 分鐘後，湯圓浮起再等約3 分鐘，熟了即可撈出。

9.將竹炭粉混合少許水當作顏料，在煮好的湯圓上，畫出嘴巴等細節即完成。

10.另外可以捏個狗狗腳掌的湯圓，超可愛！

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【小撇步】

1.湯圓本身完全無糖，想要加糖也可以酌量加。 我通常會再另外煮紅豆湯或薑湯，甜湯裡有甜度所以湯圓本身就不另外加糖了。

2.湯圓捏好造型，如果不馬上煮，也可以放入保鮮盒冷凍保存。想要吃之前煮湯圓，但是煮的時間會比剛做好的湯圓要久一點。

3.這款湯圓要包內餡當然也可以啦！甜的鹹的，隨個人喜歡。

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【以上摘文選自《海頓媽媽的烘焙實驗廚房》、作者：海頓媽媽、圖文：幸福文化提供、整理：記者柯意如】