三招必學！下班後迅速端上家人口水直流的家常菜

30分鐘快速上菜，零失敗簡單煮！對於忙碌的現代人來說，想自己在家開伙或幫自己跟家人帶便當，卻遲遲無法實踐？不妨跟著Amy老師學習快速上菜技巧，輕鬆端出各種料理，原來一點都不難！

【日常想要快速上菜 事前整理很重要】

下班後快速上菜，前處理很重要。圖／幸福文化提供

對於忙碌的媽媽或是上班族來說，下班後匆忙回家，想要煮出一頓全家人或是自己的晚餐來享用，總覺得時間上很匆忙，想要好好吃飯，又想要輕鬆優雅，週末如何採買食材，以及如何備料是一門很重要的功課。

下班後快速上菜其實最主要是在料理時善用廚房的各式家電及鍋具來進行烹煮，就可同時料理多道菜色，以現有的醬料、調理包，搭配當令時蔬、配菜，就能快速做出營養滿分的餐點。

1. 煮婦聰明買，掌握美味第一步

聰明買食物，掌握美味第一步。圖／幸福文化提供

上班族職業婦女通常應該選在週末時採買這一週要料理的食材，或是至少購回3­4天的食材份量，採買前建議煮婦們先列下這週想煮的菜色，至少先購回主菜部分，例如：豬、牛、雞、鴨等，利用週末假期買好，至於其他食材要到菜市場或是大賣場、超市選購，我覺得就看個人習慣和方便即可。

做菜時按照家裡人數去設定上菜的道數和分配，例如四口人的小家庭，至少可以做1 道主食澱粉，1道湯，1道肉類或魚、海鮮，2道靑菜等。夏天就增加涼拌的菜色。如果要順便帶隔天便當，就要多增加2~3道菜。

2. 做好冰箱管理，美味不流失

做好冰箱管理，食材美味不流失。圖／幸福文化提供

到菜市場或大賣場採買回來之後，有些食材包裝份量較多，可以先按照家裡的人數一一分裝所需的份量做保存，先預備好二天會用到的份量放至冷藏區，其餘後面3天的肉類就放冷凍區，配菜會用上的肉片、雞肉、海鮮等食材，也依照每一道菜所需的份量做分裝，放冰箱冷凍時盡量將食材攤平並且註明內容物、保存日期，使用包裝攤平的方式不僅節省冷凍空間、取用時也能一目了然，解凍速度也較快，最能保留食材的鮮味不流失。

我還會在冰箱外面寫上便條紙，註明冰箱有哪些食材及常備菜，可以避免忘了冰箱裡放了哪些食材快過期還沒煮，也方便做食材先進先出的管理，所以事前的備料作業是聰明料理的好習慣喔。

3. 蔬菜、辛香料類妥善分配

蔬菜、辛香料類妥善分配。圖／幸福文化提供

蔬菜類比較容易取得，下班後經過超市或是便利商店都可以買到幾樣葉菜類，若是需要先採買一週的蔬菜份量，就可挑選一些耐放的根莖類蔬菜，這也是廚房必備的好食材，可以放在週四~週五時使用。

週末採買的葉菜類建議買3天份量即可，在最佳賞味期之內烹煮才能嚐到蔬菜的營養及美味。購回後先不要淸洗，可以用廚房紙巾或是報紙稍微包一下，再用保鮮膜包好或是直接包著放進塑膠袋中，放入冷藏保鮮室，紙巾可以吸附冰箱的水分，保持蔬菜的新鮮。如果是習慣使用透明保鮮盒保存，可在底部先鋪紙巾，放上蔬菜後再放一層紙巾包覆，這樣甚至可以延長葉菜類鮮度到5天。

根莖類若是白蘿蔔，可以先切除頭部綠葉，然後用保鮮膜或塑膠袋嚴密包好，絲瓜或葫蘆瓜（櫛瓜）等其他根莖類都是一樣做法。

蔥薑蒜一次購買太多也是煮婦們的煩惱，靑蔥、蒜頭、辣椒、薑等辛香料經常一時用不完，很多人都不知道其實可以把多的材料按照需求切成片、碎末、圈狀等，用小袋子或是小保鮮盒分裝來冷凍保存，使用前不用解凍就可直接下鍋料理，這也是很好的保存方式。

【Amy老師快速料理示範：竹筍燒肉】

Amy老師快速上菜示範：竹筍燒肉。圖／幸福文化提供

食材：豬五花肉900g，竹筍2根，辣椒1根，薑片5片，蒜頭8瓣，乾香菇8朵，醬油80c.c.，米酒250c.c.，水200c.c.，烏醋20c.c.，冰糖1大匙，黑胡椒粉1小匙

1.蒜頭拍裂、乾香菇事先浸泡30分鐘；竹筍去殼和去除粗纖維，切滾刀狀；豬肉汆燙後，切塊；香菇泡軟、切片。

2.鍋子開中小火熱鍋，放入豬肉稍煎至表面金黃上色，再放入蒜頭、薑片、辣椒後及香菇炒香，沿鍋邊倒入醬油、冰糖拌炒出醬香味。

3.放入竹筍、米酒、烏醋、黑胡椒粉等調味料煮滾至酒精揮發，注入水200c.c.後煮滾，蓋上鍋蓋轉小火燉煮30分鐘，開蓋稍微拌一下，再蓋上鍋蓋燉煮20分鐘，竹筍燒肉就完成囉。

●週末在家做一些竹筍燒肉起來當主菜，下班只要稍微加熱就可以上桌。挑選竹筍時若筍尖有綠色，代表已長出土面曬到陽光，會有苦味。

作者介紹：Amy (張美君)來自於傳統客家大家庭，最愛在廚房裡打轉，從小就熱愛料理、熱愛美食，在耳濡目染之下，傳習客家美食的手藝，結婚後更從婆婆那習得一手道地閩南台式料理。加上居住的社區有許多外籍人士家庭，讓Amy也接觸了世界各國的料理方式，從此開啟了餐桌上的異國風景。2016年開始，就在FB上分享自己的料理食譜與創作理念，更將每一道料理拍攝2分鐘快速料理的食譜影音發表，「Amy的私人廚房」粉絲頁，目前已有105萬追蹤者，及超過79萬粉絲按讚。最高影音食譜瀏覽人數超過3百萬人次。單篇食譜分享更曾超過10萬人次分享的佳績。

【以上摘文選自：《Amyの私人廚房》、作者：Amy (張美君)、圖文提供：幸福文化、整理：記者柯意如】

書名／《Amyの私人廚房》、作者／Amy (張美君)、圖／幸福文化提供

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