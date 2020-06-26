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日本學生在台染疫疑雲 下周一起加驗123名師生抗體

在台染疫日本學生 123名接觸者病毒檢測全數陰性

炎夏自製天然手搖飲／草莓釀、櫻桃釀、蘋果釀、糖煮水果

聯合新聞網 / 文／藝娜、整理／柯意如
蘋果釀。圖／台灣廣廈提供
蘋果釀。圖／台灣廣廈提供

炎炎夏日，真的快要熱死啦！喜歡喝飲料的你，每天都去手搖飲店報到嗎？快來跟著超人氣手調飲品師藝娜Yeana一起動手做，將天然水果做成豐富多彩的果釀和配料，用來調製自己喜愛的飲品吧。

各式各樣的水果釀，搭配氣泡水等調製成飲品，能減少食用過多市售飲品的人工香料色素，自家製手調飲品也能色香味俱全。

【藝娜Yeana示範：蘋果釀的作法】

材料：蘋果1顆（150克，或小蘋果6∼8顆）、砂糖1杯（160克）、檸檬汁1大匙

作法：

1. 將蘋果洗淨。

2. 洗淨後用廚房紙巾吸乾水分。

3. 剖半後除去蘋果籽，切成半月型的薄片。

4. 把所有食材放入大碗中攪拌均勻，置於室溫下30分鐘以上。

5. 裝進消毒過的玻璃容器內，再倒入足量的砂糖（約1大匙）以覆蓋表面。

6. 鋪上保鮮膜後蓋上蓋子，繼續放在室溫下約半天左右，再冷藏保存／冷藏可存放1～2週。

【藝娜Yeana示範：草莓釀的作法】

糖煮草莓。圖／台灣廣廈提供
糖煮草莓。圖／台灣廣廈提供

材料：草莓15顆（300克）、砂糖300克、檸檬汁1大匙

作法：

1. 將草莓洗淨。

2. 洗淨後用廚房紙巾吸乾水分。

3. 拔除蒂頭後切丁。

4. 把所有食材放入大碗中攪拌均勻，置於室溫下30分鐘以上。

5. 裝進消毒過的玻璃容器內，再倒入足量的砂糖（約1大匙）以覆蓋表面。

6. 鋪上保鮮膜後蓋上蓋子，繼續放在室溫下約半天左右，再冷藏保存／冷藏存放約1個月。

TIP： 草莓釀（份量約3大匙）

飲料內只需放入少量草莓釀時，可將3顆草莓切丁，與3大匙砂糖和1/2小匙檸檬汁混合後，置於室溫下10∼15分鐘，再用叉子壓碎後即可使用。

【藝娜Yeana示範：櫻桃釀的作法】

櫻桃釀。圖／台灣廣廈提供
櫻桃釀。圖／台灣廣廈提供

材料：櫻桃30顆（200克）、砂糖200克、檸檬片3片、檸檬汁1大匙

作法：

1. 將櫻桃洗淨。

2. 洗淨後用廚房紙巾吸乾水分。

3. 拔除蒂頭後剖半，剝除櫻桃籽後將果肉切丁。

4. 把所有食材放入大碗中混合均勻，置於室溫下30分鐘以上。

5. 裝進消毒過的玻璃容器內，再倒入足量的砂糖（約1大匙）以覆蓋表面。

6. 鋪上保鮮膜後蓋上蓋子，繼續放在室溫下約半天左右，再冷藏保存／冷藏可存放 3 個月。

【藝娜Yeana示範：糖煮草莓的作法】

草莓釀。圖／台灣廣廈提供
草莓釀。圖／台灣廣廈提供

材料：草莓10顆（或冷凍草莓200克）、砂糖1/4杯（40克）、檸檬汁1小匙

作法：

1. 將草莓洗淨。

2. 洗淨後用廚房紙巾吸乾水分。拔除蒂頭後切丁。

3. 將草莓和砂糖放入鍋中，用小火加熱持續攪拌約5分鐘，直到砂糖完全溶解。

4. 轉成中火，放入檸檬汁，撈起泡沫後繼續煮5～10分鐘

5. 關火後，等待完全冷卻。

6. 裝進消毒過的玻璃容器，冷藏保存／冷藏可存放7～10天。

備註：冷藏保存時間依每個家庭保存設備不同，僅供參考，製作後請趁新鮮食用

【水果釀基礎作法與注意事項】

要連同果皮清洗乾淨後密封材不會壞掉。圖／台灣廣廈提供
要連同果皮清洗乾淨後密封材不會壞掉。圖／台灣廣廈提供

Q：做水果釀時要注意什麼？

A：只要遵守5大原則，就能做出為飲品增添風味及色澤的水果釀

1．水果連同果皮清洗乾淨

水果洗淨後，務必完全擦乾水分。

2．消毒玻璃容器

在附蓋的玻璃容器內倒入滾水（2杯）後均勻搖晃瓶身，之後倒置瀝乾。要注意的是，瓶內必須完全乾燥，無任何水分。

3．調整食材、砂糖比例

砂糖不僅提供甜味，也是水果釀的保存劑。圖／台灣廣廈提供
砂糖不僅提供甜味，也是水果釀的保存劑。圖／台灣廣廈提供

砂糖不僅提供甜味，也是水果釀的保存劑。萬一食材和砂糖比例不對，存放時可能會發霉。

基本上建議食材和砂糖重量比例大約1：1。若是糖分較高的水果，建議可調整為1：0.8。

4．完全隔絕空氣

食材與空氣接觸後容易腐敗，因此完全隔絕空氣是相當重要的。將食材裝入玻璃容器後，再倒入足量砂糖覆蓋表面，就能第1階段隔絕空氣。之後鋪上保鮮膜後蓋上蓋子，以確保存放時的食物安全。

砂糖不僅提供甜味，也是水果釀的保存劑。圖／台灣廣廈提供
砂糖不僅提供甜味，也是水果釀的保存劑。圖／台灣廣廈提供

5．待砂糖於室溫溶解再冷藏

若水果釀的砂糖尚未溶解就冰入冷藏室，砂糖可能會凝固。因此請將水果釀置於室溫半天到1天的時間，待砂糖完全溶解再冰冷藏。

此外，保存期間內若發現砂糖沉澱，請搖晃瓶身或將瓶身倒置。

【以上文章摘自《手調飲品研究室》、作者：藝娜Yeana、譯者：丁睿俐、圖文：台灣廣廈提供、整理：記者柯意如】

書名／《手調飲品研究室》、作者／藝娜Yeana、譯者／丁睿俐、圖／台灣廣廈提供
書名／《手調飲品研究室》、作者／藝娜Yeana、譯者／丁睿俐、圖／台灣廣廈提供

水果

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