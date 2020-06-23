不失敗甜點／珍珠茉莉花茶巴斯克乳酪蛋糕

這款巴斯克乳酪蛋糕，別出心裁運用了台灣最具特色的珍珠（粉圓），變化運用做出獨特的「珍珠奶茶巴斯克風乳酪蛋糕」，用茉莉花茶製作，別具清香。麵糊中加入少量的茶葉，享用糕點時能感受到茉莉花香，搭配Q彈好吃的珍珠一起入口，滿足家中珍珠控與甜點控的味蕾。

【珍珠茉莉花茶巴斯克乳酪蛋糕】

● 材料（15cm圓形模具 份量一整個）

奶油乳酪 250g

細砂糖 80g

雞蛋 90g

麵粉 6g

鮮奶油 200g

● 茉莉花茶 （水）

水 80g

茉莉花茶 （茶葉） 3小匙

● 裝飾

發泡鮮奶油（鮮奶油200g、 砂糖3大匙）200ml

珍珠粉圓 （已煮好的） 適量

黑糖醬 適量

● 作法

1. 在調理盆中放入奶油乳酪隔水加熱，用橡膠刮刀充分攪拌到成乳霜狀為止。

2. 將步驟1從隔水加熱的鍋中取出，把橡膠刮刀換成打蛋器，將細砂糖分3次放入並充分攪拌均勻。

3. 在步驟2的調理盆中分3次倒入蛋液同時攪拌均勻。

4. 取另一個調理盆撒入麵粉，將鮮奶油分3次加入，充分攪拌後倒入步驟3中，再次攪拌均勻。

5. 製作茉莉花茶。在一只小鍋中倒入水以中火加熱，再加上2小匙茶葉煮開。然後關火靜置5分鐘，以濾網將茶葉撈出來，茉莉花茶倒入步驟4中。

6. 將剩餘的茶葉1小匙加入步驟5全部攪拌均勻，之後再慢慢攪拌3分鐘。

7. 等全部麵糊都攪拌滑順之後倒入模具裡。在桌面上輕輕敲打排出空氣。

8. 放進已預熱220℃的烤箱中烘烤30∼40分鐘。

● 作者介紹：藤沢Celica老師

夏威夷・海島料理研究家、抗老顧問、香草植物資格認定師。旅居夏威夷30年以上的經驗，讓她對於夏威夷料理、鬆餅到美式甜點都有很深的研究。此外，也曾在甜點師傅、法式料理主廚的身旁學習累積經驗。曾在巴里島和泰國、加州等不同國家的餐廳精進廚藝，最受好評的就是初學者也不會失敗的甜點食譜。同時也是ALOHA DELI、South Point的負責人。著有《夏威夷風甜點&熟食》、《夏威夷風鬆餅食譜》、《班尼迪克蛋&法式吐司食譜》（皆由小社刊出版） 等書籍。

【以上內文摘自《巴斯克乳酪蛋糕》、作者：藤澤Celica、譯者：葉明明、圖文：采實文化提供、整理：記者柯意如】