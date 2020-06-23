不失敗甜點／在家享受異國咖啡館風情 傳統巴斯克乳酪蛋糕

聯合新聞網 / 藤澤Celica
傳統風味巴斯克乳酪蛋糕。圖／采實文化提供
傳統風味巴斯克乳酪蛋糕。圖／采實文化提供

不用出國，也能吃爆國外人氣甜點！就像坐在異國餐廳露台的座位，享受著歐風巴斯克乳酪蛋糕，在家自己做就是這麼簡單。

紅遍歐美日的「巴斯克乳酪蛋糕」源於西班牙，是一款不帶酸味的乳酪蛋糕，有以下3大特色：

1.材料簡單：只需要雞蛋、砂糖、麵粉、奶油乳酪、鮮奶油等五種材料，就能變出一個蛋糕。

2.工具多元：只需使用平時廚房裡會用到的工具，包括一般烤箱、氣炸鍋、水波爐等。

3.步驟簡單：逐一混合材料即完成，烘焙新手也能輕鬆完成！口感滑順輕盈不膩。

巴斯克點心的代表作巴斯克蛋糕（Gateau Basque），是以杏仁粉和奶油做成餅皮，內餡夾入果醬或卡士達醬。圖／采實文化提供
巴斯克點心的代表作巴斯克蛋糕（Gateau Basque），是以杏仁粉和奶油做成餅皮，內餡夾入果醬或卡士達醬。圖／采實文化提供

【直擊西班牙巴斯克的人氣甜點】

巴斯克地區分屬於西班牙與法國兩國的北部。各自稱為「西班牙巴斯克」和「法國巴斯克」。使用的語言有西班牙文、法文和巴斯克文。不僅是乳酪蛋糕大有名氣，還以全世界屈指可數的美食地區而聞名。

屬於西班牙巴斯克地區的城市「聖賽巴斯提安」有著許多酒吧，每一家店都能品嘗到美味的葡萄酒和下酒菜。不強調甜度和酸度的乳酪蛋糕與葡萄酒的獨特組合，在日本也掀起熱議話題，人氣急速竄升。

而法國巴斯克地區的特色是有很多的露天咖啡廳，當地人習慣與甜點一起享用熱巧克力和卡布奇諾。馬卡龍的發源地聖讓德呂茲是距離西班牙國界只有15 公里的港邊小鎮，也因法王路易十四和西班牙公主瑪麗亞‧ 特蕾莎（Maria Theresa）所舉辦婚禮的教堂就在這裡而聲名大噪。鄰近城市貝雲（Bayonne）是法國最古老的巧克力製作城市，也廣為眾人熟悉。

巴斯克地區除了經典的巴斯克乳酪蛋糕之外，還有許多風味獨特的傳統甜點，請大家有空一定要親自造訪品嘗，或許會有更多的新發現喔。

令人印象深刻的巴斯克旗幟，左邊是加了巧克力的可頌，右邊是加了卡士達醬的杏仁卡士達千層酥派（Pantxineta）。
令人印象深刻的巴斯克旗幟，左邊是加了巧克力的可頌，右邊是加了卡士達醬的杏仁卡士達千層酥派（Pantxineta）。

【傳統風味巴斯克乳酪蛋糕】

●　材料（20cm圓形模具）

奶油乳酪 500g

細砂糖 160g

雞蛋 200g

麵粉　15g

鮮奶油 250g

（裝飾）發泡鮮奶油 （鮮奶油與砂糖的比例為10 : 1 打發起泡） 適量

●　作法

1. 在調理盆中放入奶油乳酪隔水加熱，用橡膠刮刀充分攪拌到成乳霜狀為止。

2. 將步驟1的麵糊從隔水加熱的鍋中取出，把橡膠刮刀換成打蛋器，將細砂糖分3次放入並充分攪拌。

3. 在步驟2的調理盆中分3次倒入蛋液並攪拌均勻。

4. 在另一個調理盆內撒入麵粉，將鮮奶油分3次加入，充分攪拌後再加入步驟3。

5. 將全部材料混合，然後慢慢攪拌3分鐘。

6. 等全部麵糊都攪拌滑順之後再倒入模具裡。將模具在桌面上輕輕敲打排出空氣。

7. 放進已預熱220℃的烤箱中烘烤30∼40分鐘。

●　作者介紹：藤沢Celica老師

夏威夷・海島料理研究家、抗老顧問、香草植物資格認定師。旅居夏威夷30年以上的經驗，讓她對於夏威夷料理、鬆餅到美式甜點都有很深的研究。此外，也曾在甜點師傅、法式料理主廚的身旁學習累積經驗。曾在巴里島和泰國、加州等不同國家的餐廳精進廚藝，最受好評的就是初學者也不會失敗的甜點食譜。同時也是ALOHA DELI、South Point的負責人。著有《夏威夷風甜點&熟食》、《夏威夷風鬆餅食譜》、《班尼迪克蛋&法式吐司食譜》（皆由小社刊出版） 等書籍。

【以上內文摘自《巴斯克乳酪蛋糕》、作者：藤澤Celica、譯者：葉明明、圖文：采實文化提供、整理：記者柯意如】

書名／《巴斯克乳酪蛋糕》、作者／藤澤Celica、譯者／葉明明、圖／采實文化提供
書名／《巴斯克乳酪蛋糕》、作者／藤澤Celica、譯者／葉明明、圖／采實文化提供

蛋糕 西班牙 法國 甜點 巧克力

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