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手作料理日常／迷人美味又好吃的「日式明太子麵包」

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

每次經過日系麵包店，聞到麵包香會不知不覺走進店裡，看到明太子麵包後也會忍不住拿一條去結帳，到家吃完後真的覺得不夠吃啊，後來就開始自己常在家自己做明太子抹醬了。

明太子抹醬可以分成兩種，一種是明太子加上無鹽奶油，一種是今天介紹的明太子加上美乃滋，明太子加奶油烤過之後香味真的很棒，但是口感上會比較油膩一點點，明太子加上美乃滋的話，口感較為溫潤滑順一些，烤完香氣也很不錯，做完的抹醬可以冰在冰箱3-5天，拿來抹在烤蔬菜上或馬鈴薯也都很好吃哦，大家可以發揮創意試試各種組合。

材料：

法國麵包 一條

明太子 兩條

美乃滋 2.5大匙

作法：

法國麵包橫切。

明太子去除薄膜後與美乃滋攪拌均勻。

將抹醬均勻的抹在法國麵包上，送進烤箱用200度烤8分鐘。

時間到了就可以出爐享用囉。

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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麵包 法國 美食DIY

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