聽新聞
test
0:00 / 0:00
手作料理日常／迷人美味又好吃的「日式明太子麵包」
圖、文/ Nini Tsai
每次經過日系麵包店，聞到麵包香會不知不覺走進店裡，看到明太子麵包後也會忍不住拿一條去結帳，到家吃完後真的覺得不夠吃啊，後來就開始自己常在家自己做明太子抹醬了。
明太子抹醬可以分成兩種，一種是明太子加上無鹽奶油，一種是今天介紹的明太子加上美乃滋，明太子加奶油烤過之後香味真的很棒，但是口感上會比較油膩一點點，明太子加上美乃滋的話，口感較為溫潤滑順一些，烤完香氣也很不錯，做完的抹醬可以冰在冰箱3-5天，拿來抹在烤蔬菜上或馬鈴薯也都很好吃哦，大家可以發揮創意試試各種組合。
材料：
法國麵包 一條
明太子 兩條
美乃滋 2.5大匙
作法：
法國麵包橫切。
明太子去除薄膜後與美乃滋攪拌均勻。
將抹醬均勻的抹在法國麵包上，送進烤箱用200度烤8分鐘。
時間到了就可以出爐享用囉。
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言