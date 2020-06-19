米其林大廚夏日備餐／再熱也吃得下！酸甜開胃香橙雞柳沙拉

米其林大廚用保鮮盒快沙拉來做夏日備餐，好吃的祕訣就是「食材新鮮」和「完美搭配」！蔬菜組合對味，是做沙拉成功最重要的關鍵，再搭配上自己喜歡的海鮮、肉類等食材，當作一餐主食也能吃飽飽喔！

【主廚示範：香橙雞柳沙拉】

雞柳的肉質柔軟而且不會太大塊，用烤的或炸的都很適合。

最能襯托雞柳風味的食材是柳丁，清爽甜口的滋味還能促進食欲。

柳丁的果肉和外皮都能充分利用在料理中。

圖／台灣廣廈提供 圖／台灣廣廈提供 圖／台灣廣廈提供 圖／台灣廣廈提供 圖／台灣廣廈提供

● 材料：

保鮮盒快沙拉（蘿蔓＋塌棵菜＋紫芥菜3把＝150g）

雞柳（6條）

柳丁（1顆）

自由添加的配料

迷迭香（1支）

醃漬材料

鹽（0.3匙）

胡椒粉（少許）

橄欖油（1匙）

● 細香蔥醬

細香蔥的外表類似韭菜，味道則近似於洋蔥。

除了用細香蔥做醬料外，也可以改用香芹、羅勒或蘋果薄荷。

● 製作醬料

醬料材料

單位大匙：鹽（0.1）＋胡椒粉（少許）＋食醋（2）＋蜂蜜（1）＋葡萄籽油（3）＋細香蔥末（0.5）

1. 將鹽、胡椒粉、食醋和蜂蜜放入碗中攪拌。

2. 慢慢倒入葡萄籽油並拌勻。

3. 再加入細香蔥末攪拌即完成。

● 烤雞柳

1. 雞柳以鹽、胡椒粉、橄欖油醃漬約5分鐘。

TIP 雞柳也可以用雞腿肉或牛胸肉、牛脊肉等替代。

2. 將柳丁外皮切除，果肉部分切成適合食用的大小。

TIP 也可以使用蘋果或鳳梨等水果代替。

3. 在烤盤上放醃好的雞柳，以中小火將正反兩面各烤3～4分鐘即可。

TIP 可以直接烤，或者在烤盤上加點橄欖油。

4. 將保鮮盒快沙拉B夾入盤中。

5. 放上柳丁以及烤雞柳後，再淋上細香蔥醬即完成。

● Olivia’s Tip

製作香草碎末

選用香氣柔和的細香蔥或羅勒，或是味道較濃郁的香芹或薄荷等香草植物，先泡冰水，瀝乾後切細末或搗碎，再以廚房紙巾包覆，吸水後再壓乾就可以使用了。