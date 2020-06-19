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米其林大廚夏日備餐／再熱也吃得下！酸甜開胃香橙雞柳沙拉
米其林大廚用保鮮盒快沙拉來做夏日備餐，好吃的祕訣就是「食材新鮮」和「完美搭配」！蔬菜組合對味，是做沙拉成功最重要的關鍵，再搭配上自己喜歡的海鮮、肉類等食材，當作一餐主食也能吃飽飽喔！
【主廚示範：香橙雞柳沙拉】
雞柳的肉質柔軟而且不會太大塊，用烤的或炸的都很適合。
最能襯托雞柳風味的食材是柳丁，清爽甜口的滋味還能促進食欲。
柳丁的果肉和外皮都能充分利用在料理中。
● 材料：
保鮮盒快沙拉（蘿蔓＋塌棵菜＋紫芥菜3把＝150g）
雞柳（6條）
柳丁（1顆）
自由添加的配料
迷迭香（1支）
醃漬材料
鹽（0.3匙）
胡椒粉（少許）
橄欖油（1匙）
● 細香蔥醬
細香蔥的外表類似韭菜，味道則近似於洋蔥。
除了用細香蔥做醬料外，也可以改用香芹、羅勒或蘋果薄荷。
● 製作醬料
醬料材料
單位大匙：鹽（0.1）＋胡椒粉（少許）＋食醋（2）＋蜂蜜（1）＋葡萄籽油（3）＋細香蔥末（0.5）
1. 將鹽、胡椒粉、食醋和蜂蜜放入碗中攪拌。
2. 慢慢倒入葡萄籽油並拌勻。
3. 再加入細香蔥末攪拌即完成。
● 烤雞柳
1. 雞柳以鹽、胡椒粉、橄欖油醃漬約5分鐘。
TIP 雞柳也可以用雞腿肉或牛胸肉、牛脊肉等替代。
2. 將柳丁外皮切除，果肉部分切成適合食用的大小。
TIP 也可以使用蘋果或鳳梨等水果代替。
3. 在烤盤上放醃好的雞柳，以中小火將正反兩面各烤3～4分鐘即可。
TIP 可以直接烤，或者在烤盤上加點橄欖油。
4. 將保鮮盒快沙拉B夾入盤中。
5. 放上柳丁以及烤雞柳後，再淋上細香蔥醬即完成。
● Olivia’s Tip
製作香草碎末
選用香氣柔和的細香蔥或羅勒，或是味道較濃郁的香芹或薄荷等香草植物，先泡冰水，瀝乾後切細末或搗碎，再以廚房紙巾包覆，吸水後再壓乾就可以使用了。
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