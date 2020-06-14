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最強點心界MVP！神人手作超萌「香蕉饅頭」 逼真指數爆表還能剝皮

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／臉書Mimi baking fun蜜蜜烘焙趣之造型饅頭/禮盒授權
圖／臉書Mimi baking fun蜜蜜烘焙趣之造型饅頭/禮盒授權

先說這不是香蕉，而是最狂仿真品！日前有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團分享用好市多產品製成的「香蕉饅頭」，蒸後的外型逼真程度讓人誤以為就是香蕉本尊，貼文一出立馬引發熱烈迴響，讓網友直呼太強！

圖／臉書Mimi baking fun蜜蜜烘焙趣之造型饅頭/禮盒授權
圖／臉書Mimi baking fun蜜蜜烘焙趣之造型饅頭/禮盒授權

原來原PO日常喜愛烘焙手作，本次於社團分享自製「擬真香蕉饅頭」，提及自己主要習慣使用好市多「聯華中筋麵粉」及「科克蘭全脂鮮乳」，更大方分享食譜。她表示，只要將120g鮮奶、2g酵母、16g砂糖及200g中筋麵粉搓揉打成三光麵糰，即可開始分割、調色等動作。

圖／臉書Mimi baking fun蜜蜜烘焙趣之造型饅頭/禮盒授權
圖／臉書Mimi baking fun蜜蜜烘焙趣之造型饅頭/禮盒授權

每「條」饅頭的比例為香蕉皮21g、白肉25g、豆沙餡7g。香蕉白肉以白色麵團包裹豆沙餡製成，再用黃色麵團製成香蕉皮包裹白肉，外觀紋路則用可可粉和綠梔子粉手繪，最後再一次蒸。原PO也建議包內餡時記得抹上些許食用油，才能讓皮肉分開不沾黏，成品據說也能和真的香蕉一樣剝皮，絕對是大人、小孩都會愛瘋的超萌點心。

圖／臉書Mimi baking fun蜜蜜烘焙趣之造型饅頭/禮盒授權
圖／臉書Mimi baking fun蜜蜜烘焙趣之造型饅頭/禮盒授權

附圖的貼文一出，網友一片好評，紛紛留言：「香蕉饅頭好可愛！只看照片還想說好肥的香蕉耶」、「好厲害我以為要用香蕉做甜點，才發現是做香蕉」、「我以為沒事po什麼香蕉！看完以後請收下我的膝蓋！」整體作法不難，唯考驗耐心，原PO也回應，初學者可先學習基礎鮮奶饅頭做法，未來即可自由變化造型。

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好市多 饅頭

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