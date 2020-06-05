週末上菜／沒有麵粉也能做餅乾！「無麵粉花生餅乾」

前陣子因為疫情影響，到處都買不到麵粉，用「flourless無麵粉」這個關鍵詞，在網路上找到這個不用麵粉就可以做的花生醬餅乾。正好冰箱有一瓶用了好久都還見不到底的花生醬，便在居家隔離期間試做了幾次，成果頗令人滿意。

材料與作法都十分簡單，只要花生醬、糖、香草精和雞蛋，通通在碗裡攪勻就行，沒有攪拌器也能輕輕鬆鬆做出來，家裡如果有小小孩，很適合拿來親子烘培同樂。如果對花生過敏，可以試試用其他種類的堅果醬來做，應該也適用。

我們用的是本來就有加糖的瓶裝花生醬，如果買的是原味花生醬，可以適量增加糖的用量; 也可以用黑糖增加風味，或用有花生顆粒的花生醬增添口感。我們則是在餅乾上撒上鹽之花（Fleur de sel），增強甜鹹對比。

看餅乾邊緣被烤的微微上色，中間還濕軟的時候就可以出爐，餅乾才不會烤過頭變得太乾。餅乾出爐以後別急著動它，要在烤盤上稍微放涼轉硬以後再拿起，才不會四散碎裂。





材料：

花生醬1杯

糖1/2杯

香草精1小匙

蛋1顆，打散

粗粒鹽適量，可省





作法：

1. 烤箱預熱175℃。將花生醬、糖、香草精和蛋液在攪拌盆裡攪拌均勻。

2. 將約2大匙的花生醬「麵團」搓揉成圓球狀，放上烤盤（烤盤如不防沾，請鋪上一層烘培紙），重複此動作直到麵團用完。麵團與麵團之間要相隔一點距離，烤後膨脹才不會黏在一起。麵團如果黏手，雙手可以沾一點水防沾。

3. 拿一隻叉子，往麵團上十字交叉按壓，一邊將麵團壓扁，一邊按壓出餅乾花紋。接著在餅乾上撒上適量的粗粒鹽(如有用)。

4. 進烤箱中層烤10-12分鐘，看餅乾邊緣上色，中間還濕軟時就可以出爐。出爐後先不要急著移動餅乾，剛出爐的餅乾還軟綿綿的容易破碎，等在烤盤上靜置約5分鐘，等餅乾轉硬後再移至冷卻架上完全放涼即完成。

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