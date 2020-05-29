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一次做好6個便當／蔬食篇：南瓜泥海苔豆包捲、義大利麵

聯合新聞網 / 文／ 梁毓珮（PeiPei）
一次做好6個便當：南瓜泥海苔豆包捲（上排）、南瓜豆包紅扁豆乳義麵（下排）。圖／幸福文化提供
一次做好6個便當：南瓜泥海苔豆包捲（上排）、南瓜豆包紅扁豆乳義麵（下排）。圖／幸福文化提供

想要換換口味，或是不太喜歡吃肉的話，也可以考慮學做這兩款蔬食便當喔，IG健身料理達人PeiPei精心製作的南瓜泥海苔豆包捲、南瓜豆包紅扁豆乳義麵，色香味俱全的六個便當，吃蔬食也能很豐富飽足又美味！

【組合3　高蛋白蔬食便當】

使用器材：炒鍋、平底鍋

A 南瓜泥海苔豆包捲

熱量480 kcal ｜碳水42.2 g ｜脂肪18.7 g ｜蛋白質41 g （1 份）

B 南瓜豆包紅扁豆乳義麵

熱量499 kcal ｜碳水59 g ｜脂肪13.7 g ｜蛋白質42.5 g（1 份）

主菜A 南瓜泥海苔豆包捲

熱量480 kcal｜碳水42.2 kcal｜脂肪18.7 kcal｜蛋白質41 kcal

材料（3份）

南瓜200g ／乾香菇3~4 朵／生豆包250g ／海苔片2 張／橄欖油5ml

調味料：白胡椒粉適量、鹽巴一小匙

作法：

1 南瓜洗淨切塊後，用電鍋蒸軟，使用叉子壓成泥狀；乾香菇清洗後，用水泡軟、切丁。

2 把南瓜泥、乾香菇丁、適量白胡椒粉和一小匙鹽巴混勻，做成香菇南瓜泥。

3 將豆包攤開，放上合適大小的海苔片，將南瓜泥平鋪在海苔片上，捲起來。

4 平底鍋倒入約5ml 的油，將南瓜豆包捲放入，兩面煎成金黃色即完成。最後切半放入便當盒即可。

主菜B 南瓜豆包紅扁豆乳義麵

熱量499 kcal｜碳水｜59kcal｜脂肪13.7 kcal｜蛋白質42.5 kcal

材料（3份）

南瓜300g ／紅扁豆義大利麵150g ／無加糖濃豆漿300ml／飲用水200ml ／橄欖油10ml ／生豆包250g ／乾香菇3~4 朵／蒜末2~3 瓣／花椰菜、小玉米、杏鮑菇、彩椒分量隨意

﹝調味料﹞：鹽巴適量（依個人口味）／黑胡椒粉適量／義大利香料適量

事前準備

1 南瓜洗淨切塊後，用電鍋蒸軟，使用叉子壓成泥狀。

2 乾香菇清洗後，用水泡軟、切丁。

3 將蔬菜洗淨後切碎。

4 生豆包切條狀。

作法：

1 煮一鍋水，水滾後放一匙鹽，將紅扁豆義大利麵放入煮5 分鐘，取出後加入3ml 橄欖油，避免麵條黏在一起。

* 煮麵水和水滾放的鹽不含在材料內。

2 取一大炒鍋，加入油、香菇丁和蒜末炒出香氣，依序加入南瓜泥、豆包條、義大利麵、一半的濃豆漿和一半的飲用水，燉煮到豆包軟爛。

3 加入另一半濃豆漿和另一半的飲用水，加入事先準備好的蔬菜，拌炒一下至醬汁收汁，最後再加入調味料就完成了。

配菜 咖哩豆腐炒毛豆蔬菜

材料（3份）

花椰菜、小玉米、杏鮑菇、彩椒分量隨意／橄欖油5ml ／板豆腐300g ／蒜末2~3 瓣／毛豆仁150g ／冷凍蔬菜300g

﹝調味料﹞：鹽巴適量（依個人口味）／黑胡椒粉適量／咖哩粉適量／七味粉適量（可不用）

作法：

1 將所有蔬菜洗淨後切碎，板豆腐切丁。

2 不沾炒鍋中加入油，稍微熱鍋後放入板豆腐，將四面煎至金黃色後取出。

3 將剩下的油倒入步驟1 的不沾炒鍋中，加入蒜末炒香，再加入毛豆仁、冷凍蔬菜和切碎的蔬菜持續拌炒，最後加入調味料，即可完成！

* 以上未特別註明皆為1 份的數值，分量隨意的蔬菜熱量和調味料未計入。

【以上摘文選自：《美味健身便當食作課》、作者：梁毓珮（PeiPei）、圖文提供：幸福文化、整理：記者柯意如】

書名／《美味健身便當食作課》、作者／梁毓珮（PeiPei）、圖／幸福文化提供
書名／《美味健身便當食作課》、作者／梁毓珮（PeiPei）、圖／幸福文化提供

義大利麵 便當
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