快訊

6/1口罩開放仍不會那麼好買！中衛粉團6點聲明籲「冷靜」

疫情緩解 高鐵宣布6月起開放車上飲食

一次做好6個便當／雞肉篇：花生醬雞胸肉、椒麻雞腿排

聯合新聞網 / 文／ 梁毓珮（PeiPei）
一次做好6個便當：花生醬雞胸肉便當（上排）、椒麻雞腿排便當（下排）。圖／幸福文化提供
一次做好6個便當：花生醬雞胸肉便當（上排）、椒麻雞腿排便當（下排）。圖／幸福文化提供

正在維持身材的你，總是吃白白沒味道的水煮雞肉跟水煮蛋，對於不知道如何變化雞肉料理感到煩惱嗎？

「PEI健身料理日記」主人PeiPei，帶著你一起來做一起來做低碳雞肉便當，一樣做六個，有開胃的椒麻雞腿排、花生醬雞胸肉、花椰菜蛋炒飯，光看菜色就讓人肚子餓起來啦！而且做法相當簡單，料理新手也沒問題喔！

【組合2 低碳雞肉便當】

使用器材：電鍋、湯鍋

TEP.1 先做椒麻雞腿排

TEP.2 接著做花生醬雞胸肉

TEP.3 炒花椰菜蔬菜蛋炒飯

TEP.4 彩椒切條狀

TEP.5 用一鍋滾水清燙花椰菜、小玉米等蔬菜約30 秒盛起

TEP.6 將所有食材分裝至六個便當容器，就完成了！

菜色詳解

A 花生醬雞胸肉便當

熱量519 kcal ｜碳水23.2 g｜脂肪20.6 g｜蛋白質50.9 g （1份）

B 椒麻雞腿排便當

熱量 428 kcal ｜碳水22 g｜脂肪14.3 g ｜蛋白質 51.4 g （1份）

* 分量隨意的蔬菜熱量和調味料未計入。

主菜A 花生醬雞胸肉

熱量366 kcal｜碳水5.2 kcal｜脂肪14.8 kcal｜蛋白質41.8 kcal

材料（3份）

雞胸肉500g（洗淨，先使用鹽水浸泡約15 分鐘後，切成適口大小）橄欖油10ml

﹝調味料﹞：無糖花生醬45ml ／醬油15ml ／蒜末7ml ／紅辣椒醬15ml ／蜂蜜15ml（可不加）／檸檬汁1/2 顆／椰奶100ml ／鹽巴＆黑胡椒適量

作法：

1 平底鍋中倒入油，將切好的雞胸肉放入，煎至八分熟。

2 將所有調味料混合之後倒入鍋中，持續攪拌翻炒，煮至雞肉熟透了就完成！

主菜B 椒麻雞腿排

熱量275 kcal｜碳水4.0 kcal｜脂肪8.5 kcal｜蛋白質42.3 kcal

材料（3份）

去骨雞腿排三隻( 約450g）／鹽巴＆黑胡椒適量／高麗菜切絲1/6 顆

﹝調味料﹞：醬油60ml ／檸檬汁1/2 顆／椰糖10g ／魚露30ml ／香油（或椒麻油）5ml ／蒜末4~5 瓣／香菜末適量／辣椒末適量

事前準備

1 處理雞腿：把較肥的部份切掉，將雞肉紋理稍微切斷，兩面灑一些鹽巴與胡椒塗抹均勻。

2 取一小碗，將調味料混合在一起做醬汁。

作法：

1 取一不沾平底鍋，不放油、開中小火，直接將雞皮那一面朝下，煎至酥脆金黃，再翻面煎1~2 分鐘。

* 一定要等到雞皮脆了上色再翻面，顏色才會漂亮而且雞肉不會過熟。

2 待雞肉熟透後，將雞肉取出瀝油、切塊。

3

高麗菜絲先放入便當盒中，再放入切塊的雞腿肉，淋上醬汁即完成！

* 建議想減脂的人，吃之前可以把皮剝掉，這道料理熱量的計算為去皮後的熱量。

主食 花椰菜蔬菜蛋炒飯

熱量153 kcal ｜碳水18 g ｜脂肪5.8 g ｜蛋白質9.1 g （1 份）

材料（6份）

白花椰菜1顆（約500g）／雞蛋3 顆／橄欖油10ml ／蒜末4~5 瓣冷凍綜合火腿蔬菜600g ／鹽巴適量／黑胡椒適量／七味粉適量／蔥花適量

事前準備

1白花椰菜洗淨，將根部切除（或是將外皮削除），切塊後放入食物調理機打碎，沒有調理機的話，可以用菜刀盡量將花椰菜切細碎。

* 放入調理機打碎的話，不要打太久，會水水的，讓顆粒和米粒差不多大即可。

2 將雞蛋打成蛋液。

作法：

1 平底鍋倒入油，加入蒜末炒香，倒入蛋液，中小火煎至底部稍微凝固後，翻炒成炒蛋。

2 加入白花椰菜與冷凍綜合蔬菜一起拌炒至熟。

3 最後依照個人口味加入適量鹽巴、黑胡椒、七味粉調味，最後撒上蔥花即可。

* 以上未特別註明皆為1 份的數值，分量隨意的蔬菜熱量和調味料未計入。

【以上摘文選自：《美味健身便當食作課》、作者：梁毓珮（PeiPei）、圖文提供：幸福文化、整理：記者柯意如】

書名／《美味健身便當食作課》、作者／梁毓珮（PeiPei）、圖／幸福文化提供
書名／《美味健身便當食作課》、作者／梁毓珮（PeiPei）、圖／幸福文化提供

便當 炒飯
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

相關新聞

一次做好6個便當／雞肉篇：花生醬雞胸肉、椒麻雞腿排

正在維持身材的你，總是吃白白沒味道的水煮雞肉跟水煮蛋，對於不知如何變化雞肉料理感到煩惱嗎？ 「PEI健身料理日記」主人PeiPei，帶著你一起來做一起來做低碳雞肉便當，一樣做六個，有開胃的椒麻雞腿排、花生醬雞胸肉、花椰菜蛋炒飯，光看菜色就讓人肚子餓起來啦！而且做法相當簡單，料理新手也沒問題喔！

一次做好6個便當／海鮮篇：泰式小卷、鮮蝦便當

你每天又忙又累，如何為自己帶一份美味又低熱量的便當？超過7萬名粉絲追蹤、IG「PEI健身料理日記」，受到注重身材的網友持續關注，她做出一份份美味的料理，不但菜色口味多元，注意到健身族最怕吃不飽！現在就跟著超人氣的健身料理女孩PeiPei一起來做美味便當，還要一次做六個，全家人都可以一起享用！

手作料理日常／日式家庭常備小菜「佃煮金針菇」

佃煮是日本家常的烹調方式，特點是味道是甜中帶鹹，以甜味為主要的風味，食材大多以菇類或海鮮為多數，豆類或根莖類也非常適合，可以說是好做又方便的常備菜。

學起來！吐司達人親曝秘訣：做麵包「零失敗」的10 件事

我常遇到學生第一次在課堂學做麵包，每次都有千奇百怪的問題，從基本的麵粉、酵母，到製作過程等，可見大家對於做麵包仍是存有很多疑問，現在就從麵包師傅的角度、自家烘培的運用出發。首先，大家要先知道做麵包零失敗的10件重要事情，接下來就很容易上手囉！

減醣料理在家做／花椰菜米偽炒飯、無麵粉芝麻葉披薩

想好好研究製作減醣料理或便當，但做出來的成品總差強人意，不然就是沒什麼變化，感受不到吃美食的樂趣。到底要怎麼做，才能吃得...

低溫烹調你也會／肉食控必看！軟嫩多汁的白滷牛腱心

經常食用高溫油炸、燒烤的食物，會對身體造成極大負擔，將烹調溫度控制在120℃以下（中小火）的「低溫烹調」法正流行，也廣泛...

減醣料理在家做／飢餓救星 快速完成3道有飽足感的雞蛋料理

對於媽媽或單身族來說，雞蛋真的很重要！就算家裡沒剩甚麼食材，只要還有幾顆蛋，肚子餓時總能快速做出滿足的加蛋料理，美味又暖...

注重身材也能吃美食！田安石的私房食譜：夜市鹹酥雞

想透過飲食跟運動控制體重，又想保有一點吃美食的小確幸，是注重身材的朋友們長期奮戰的目標。經常在社群分享、著作多本暢銷書的...

影／立夏好熱別出門 在家學做日本最夯「水果花三明治」

在各國都祭出外出限制的當下，許多人無法前往餐廳用餐，只好在家嘗試自己料理。而日前，日本Youtube頻道，Tastemade Japan邀請廚師「黃瓜」，為網友們示範了「水果花三明治」，以簡單的方式製作出美觀又美味的點心，讓網友們嘖嘖稱奇。

圖解！歐巴主廚教你神還原韓劇韓綜美食：韓式炸醬麵、糖餅

看似複雜的道地韓國料理，DIY在家做非難事！每次看完韓劇或韓綜，總讓人肚子覺得好餓喔，節目中的道地韓國美食太多，讓人想要飛去當地大快朵頤，但因為疫情的關係許多人暫時沒有旅遊計畫，甚至宅在家不出門，現在告訴你即使在家，也可以做出歐巴歐膩愛吃的「正韓食」料理喔。

在家做出外食感／用氣炸鍋變出夜市熱狗、豬肋排、豪華海鮮盤

疫情延燒讓許多人減少外食、比較少上館子、好久沒有逛夜市.....，你也希望自己廚藝大爆發嗎？只要好好運用「氣炸鍋」，就可...

手作料理日常／休閒水果簡易小點心「香蕉夾心」

台灣這個美麗的寶島，也是盛產水果的寶島，一年四季都買得到各種台灣本地產的優質水果，其中香蕉更是讓台灣有個香蕉王國的稱號，今天太太就來介紹一下用香蕉做的超簡單小點心。

熱門新聞

他領「麥當勞現金抵用券」勸不用搶 網嘆：一個人很難用

最受歡迎的水果？台人狂推「這3樣」吃再多也不膩

用餐送328元「摘星四最」小菜！「莆田」進駐東區SOGO

Lady M「芒果千層」限時回歸！還有開心果、百香果起司

芒果糯米變冰飲、狂鋪6顆荔枝！「日出茶太」新飲好狂

Swiss Miss攜手萊爾富！推出全台限量15萬杯「可可冰沙」，第二杯還可享6折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。