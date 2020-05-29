一次做好6個便當／雞肉篇：花生醬雞胸肉、椒麻雞腿排

正在維持身材的你，總是吃白白沒味道的水煮雞肉跟水煮蛋，對於不知道如何變化雞肉料理感到煩惱嗎？

「PEI健身料理日記」主人PeiPei，帶著你一起來做一起來做低碳雞肉便當，一樣做六個，有開胃的椒麻雞腿排、花生醬雞胸肉、花椰菜蛋炒飯，光看菜色就讓人肚子餓起來啦！而且做法相當簡單，料理新手也沒問題喔！

【組合2 低碳雞肉便當】

使用器材：電鍋、湯鍋

TEP.1 先做椒麻雞腿排

TEP.2 接著做花生醬雞胸肉

TEP.3 炒花椰菜蔬菜蛋炒飯

TEP.4 彩椒切條狀

TEP.5 用一鍋滾水清燙花椰菜、小玉米等蔬菜約30 秒盛起

TEP.6 將所有食材分裝至六個便當容器，就完成了！

菜色詳解

A 花生醬雞胸肉便當

熱量519 kcal ｜碳水23.2 g｜脂肪20.6 g｜蛋白質50.9 g （1份）

B 椒麻雞腿排便當

熱量 428 kcal ｜碳水22 g｜脂肪14.3 g ｜蛋白質 51.4 g （1份）

* 分量隨意的蔬菜熱量和調味料未計入。

主菜A 花生醬雞胸肉

熱量366 kcal｜碳水5.2 kcal｜脂肪14.8 kcal｜蛋白質41.8 kcal

材料（3份）

雞胸肉500g（洗淨，先使用鹽水浸泡約15 分鐘後，切成適口大小）橄欖油10ml

﹝調味料﹞：無糖花生醬45ml ／醬油15ml ／蒜末7ml ／紅辣椒醬15ml ／蜂蜜15ml（可不加）／檸檬汁1/2 顆／椰奶100ml ／鹽巴＆黑胡椒適量

作法：

1 平底鍋中倒入油，將切好的雞胸肉放入，煎至八分熟。

2 將所有調味料混合之後倒入鍋中，持續攪拌翻炒，煮至雞肉熟透了就完成！

主菜B 椒麻雞腿排

熱量275 kcal｜碳水4.0 kcal｜脂肪8.5 kcal｜蛋白質42.3 kcal

材料（3份）

去骨雞腿排三隻( 約450g）／鹽巴＆黑胡椒適量／高麗菜切絲1/6 顆

﹝調味料﹞：醬油60ml ／檸檬汁1/2 顆／椰糖10g ／魚露30ml ／香油（或椒麻油）5ml ／蒜末4~5 瓣／香菜末適量／辣椒末適量

事前準備

1 處理雞腿：把較肥的部份切掉，將雞肉紋理稍微切斷，兩面灑一些鹽巴與胡椒塗抹均勻。

2 取一小碗，將調味料混合在一起做醬汁。

作法：

1 取一不沾平底鍋，不放油、開中小火，直接將雞皮那一面朝下，煎至酥脆金黃，再翻面煎1~2 分鐘。

* 一定要等到雞皮脆了上色再翻面，顏色才會漂亮而且雞肉不會過熟。

2 待雞肉熟透後，將雞肉取出瀝油、切塊。

3

高麗菜絲先放入便當盒中，再放入切塊的雞腿肉，淋上醬汁即完成！

* 建議想減脂的人，吃之前可以把皮剝掉，這道料理熱量的計算為去皮後的熱量。

主食 花椰菜蔬菜蛋炒飯

熱量153 kcal ｜碳水18 g ｜脂肪5.8 g ｜蛋白質9.1 g （1 份）

材料（6份）

白花椰菜1顆（約500g）／雞蛋3 顆／橄欖油10ml ／蒜末4~5 瓣冷凍綜合火腿蔬菜600g ／鹽巴適量／黑胡椒適量／七味粉適量／蔥花適量

事前準備

1白花椰菜洗淨，將根部切除（或是將外皮削除），切塊後放入食物調理機打碎，沒有調理機的話，可以用菜刀盡量將花椰菜切細碎。

* 放入調理機打碎的話，不要打太久，會水水的，讓顆粒和米粒差不多大即可。

2 將雞蛋打成蛋液。

作法：

1 平底鍋倒入油，加入蒜末炒香，倒入蛋液，中小火煎至底部稍微凝固後，翻炒成炒蛋。

2 加入白花椰菜與冷凍綜合蔬菜一起拌炒至熟。

3 最後依照個人口味加入適量鹽巴、黑胡椒、七味粉調味，最後撒上蔥花即可。

* 以上未特別註明皆為1 份的數值，分量隨意的蔬菜熱量和調味料未計入。

【以上摘文選自：《美味健身便當食作課》、作者：梁毓珮（PeiPei）、圖文提供：幸福文化、整理：記者柯意如】